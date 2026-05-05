Saint-André : visite de l'ambassadeur de France en Inde, une étape décisive à l'échelle régionale et internationale

Le lundi 23 mars 2026, la ville de Saint-André a accueilli pour la première fois l'ambassadeur de France en Inde et le consul général de France à Pondichéry. "À travers cette visite historique et les projets engagés, la Ville affirme une ligne politique claire : faire de son identité un levier de puissance territoriale, et de son histoire un moteur d’influence dans la relation entre la France et l’Inde", déclare la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-André ci-dessous. (Photos : ville de Saint-André)

À l’occasion de la visite officielle de l’Ambassadeur de France en Inde et du Consul général de France à Pondichéry, la Ville de Saint-André franchit une étape décisive dans son positionnement stratégique à l’échelle régionale et internationale.

- Cette visite constitue un tournant historique -

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un Ambassadeur de France en Inde se rend officiellement à Saint-André. Ce déplacement est une action symbolique forte. Il acte une reconnaissance claire du rôle que notre territoire est en train de conquérir dans la relation entre la France et l’Inde.

- Ce qui relevait hier d’une ambition devient aujourd’hui une réalité -

Depuis 2020, sous l’impulsion de Joé Bédier, Maire de Saint-André et aujourd’hui Président de la CIREST, un travail de fond, structuré et assumé, a été engagé pour replacer Saint-André au cœur de son histoire et la projeter dans une stratégie d’influence. Loin des discours incantatoires, la municipalité a fait le choix d’une ligne claire : transformer l’héritage indo-réunionnais en levier concret de développement.

Cette stratégie produit aujourd’hui des résultats tangibles. Le renforcement de la liaison aérienne entre La Réunion et l’Inde, opéré par la compagnie IndiGo en lien avec l’Aéroport Roland-Garros, ouvre une nouvelle séquence pour les échanges économiques, touristiques et humains. Dans ce contexte, Saint-André assume pleinement son statut de capitale malbar de La Réunion. Par la puissance de sa communauté tamoule, par la vitalité de ses pratiques culturelles et religieuses, et par le rayonnement du Dipavali, festival des lumières qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes, la commune incarne un lien vivant, structurant et reconnu avec l’Inde.

- Mais la Ville ne se contente pas d’un héritage : elle construit une stratégie ! -

À l’heure où les relations entre l’Union européenne et l’Inde entrent dans une phase de consolidation, notamment autour des enjeux économiques, technologiques et d’intelligence artificielle, Saint-André fait le choix d’être au rendez-vous. Située à la croisée des flux entre l’Europe et l’océan Indien, elle entend peser

dans cette nouvelle donne géopolitique.

C’est dans cet esprit que la municipalité a pris une décision forte : la création d’une délégation municipale dédiée à la coopération avec l’Inde. C’est une démarche politique assumée, destinée à structurer durablement les partenariats, à capter les opportunités économiques et à positionner Saint-André dans les circuits d’échanges internationaux.



Cette ambition se décline déjà à travers des projets structurants notamment sur le foncier Valliamé :

– la création de l’IRECI, véritable outil de transmission, de recherche et de rayonnement ;

– le développement du concept « Little India », pensé comme un pôle économique, culturel et touristique ;

– le renforcement des coopérations éducatives et des échanges avec les institutions indiennes ;

– et le positionnement sur des secteurs stratégiques d’avenir, comme les DATA Centers.

- Saint-André ne subit pas les transformations en cours : elle les anticipe et s’y inscrit pleinement -

À travers cette visite historique et les projets engagés, la Ville affirme une ligne politique claire : faire de son identité un levier de puissance territoriale, et de son histoire un moteur d’influence dans la relation entre la France et l’Inde. Saint-André prend sa place. Et elle compte bien la tenir.