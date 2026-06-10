Saint-Denis : l'EFS organise deux mégas collectes de sang les 13 et 14 juin à la Nordev

Chaque année, au mois de juin, a lieu la Journée mondiale des donneurs de sang. Cette année, elle arrive ce 14 juin 2026. L'occasion pour l’Établissement français du sang (EFS) de mettre en lumière celles et ceux qui, par un geste simple et solidaire, sauvent des vies au quotidien. Pour cette nouvelle édition, l’EFS, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, donne rendez-vous à la Nordev les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 de 09h00 à 16h00 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Que vous soyez donneur régulier, nouveau volontaire ou simple curieux, il y a une place pour chacun dans cette grande chaîne de vie.

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous : 0262 90 53 92 ou consultez dondesang.efs.sante.fr ou l’application "don de sang".

- Des centaines de dons du sang sont manquants à l'approche des grandes vacances -

Si juin est le mois de la célébration, c’est aussi celui de la préparation. Car la période délicate des grandes vacances scolaires approche, et avec elle, un défi récurrent : continuer à collecter du sang et des plaquettes, alors que les donneurs partent en vacances parfois même hors du département.

Pourtant, la maladie ne prend jamais de pause. Chaque jour, des vies dépendent des produits sanguins issus de ces dons qui, rappelons-le, ont une durée de vie limitée.

Cette année, ce défi est encore plus grand. La période des ponts de mai eu des conséquences sur nos réserves en produits sanguins. Près de 350 dons sont manquants au sortir du mois de mai. Les prochaines semaines seront donc décisives. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour aborder la période à venir.

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