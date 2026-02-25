Saint-Denis : odeurs nauséabondes et remontées d'égout à l'école les Badamiers

À l'école élémentaire Les Badamiers, dans le quartier du Moufia à Saint-Denis, une parent d'élève élue nous a alerté, ce mercredi 25 février 2026, sur des remontées d'égouts régulières au sein de l'établissement. Contactée, la mairie affirme qu'une intervention a été réalisée et que la situation est revenue à la normale. (Photo rb/www.imazpress.com et DR)

"Des odeurs insupportables" à la pause méridienne, accompagnées de remontées d'eaux usées. À l'école Les Badamiers, située rue Père Lafosse au Moufia, Stéphanie Rivière dénonce une situation qui dure depuis plus d'un an.

- "Odeurs nauséabondes et matières fécales" -

"Régulièrement, des remontées d'égouts se produisent dans l'établissement. Cela provoque des odeurs nauséabondes, avec parfois des matières fécales, et soulève des inquiétudes sanitaires pour les enfants et le personnel", écrit la parente d'élève dans un message adressé à notre rédaction.

Selon elle, le problème ne date pas d’hier. "Déjà l’année dernière, ma première fille était scolarisée là-bas et on avait déjà constaté ce problème. Mon deuxième est au CP cette année, et c’est la même chose", affirme-t-elle. Lundi dernier, la mère de famille dit avoir constaté elle-même la situation. "L’odeur est insupportable. Même les professeurs et le personnel de l'école ne supportent plus cette odeur".

D'après son témoignage, la direction de l'établissement tente d'agir dans l'urgence à chaque incident. "Dès qu'il y a des remontées, la directrice appelle systématiquement les services pour qu'une vidange soit réalisée mais ça n'est pas fait", déplore Stéphanie Rivière. "C'est pour ça que j'ai décidé d'interpeller les médias face à l'absence de solution".

- Une vidange réalisée, une seconde pompe commandée -

La parente d’élève indique que des signalements auraient été effectués auprès de la mairie de Saint-Denis, sans amélioration notable jusqu’à présent.

Contactée, la municipalité confirme qu'un signalement a été enregistré la semaine dernière et qu'une intervention a eu lieu le mercredi 18 février dernier. "Le technicien de secteur a fait appel à une entreprise pour le curage et la vidange du réseau d'évacuation se trouvant au niveau de l'école".

Un dysfonctionnement ponctuel, selon la mairie, est bien à l'origine des remontées d'eaux usées. La ville de Saint-Denis affirme qu'un technicien s'est rendu sur place ce mercredi 25 février. "La situation est revenue à la normale. Il n'y a plus de débordement au sein de l'établissement".

Le technicien de secteur a également confirmé qu'une seconde pompe de relevage a été commandée afin de renforcer l'installation actuelle. La ville dit rester attentive à la situation. "Nous sommes pleinement mobilisés pour garantir de bonnes conditions sanitaires pour les élèves et personnels dionysiens".

vg / www.imazpress.com / [email protected]