Saint-Denis : réunion citoyenne à la cour d'appel, les magistrats proposent de répondre à vos questions sur le fonctionnement de l'institution

Les cheffes de la cour d’appel de Saint-Denis organisent une réunion publique ouverte à toutes et à tous le vendredi 3 juillet 2026 à 13 heures à la cour d'appel de Saint-Denis. Dans un communiqué, les magistrats expliquent cette démarche : "Le décès de la jeune Lyhanna suscite une grande émotion et des interrogations légitimes de nos concitoyens sur le fonctionnement de l’institution judiciaire. Les magistrats et fonctionnaires du ressort de la cour d’appel de Saint-Denis s’associent à cette vive émotion et comprennent ces interrogations. Cette réunion apportera des éclairages sur le rôle et le fonctionnement de l’institution judiciaire. (Photo d'illustration : stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

"Conformément à la loi qui garantit le secret de l’enquête et de l’instruction, aucun cas individuel et aucune affaire en cours ne pourront être évoqués" précise la cour d'appel dans son communiqué. Même si l'évènement est ouvert à tous, il faudra s'inscrire et présenter une pièce d'identité à votre arrivée.

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