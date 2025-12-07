Saint-Joseph : 11 jeunes réunionnais s'envolent pour le prix Goncourt des lycéens à Rennes

Ce lundi 8 décembre 2025, 11 élèves du lycée Vincendo de Saint-Joseph, prennent l'avion pour participer à une journée dédiée au prix Goncourt des lycéens à Rennes. Sur place, ils rencontrerons 400 lycéens de toute la France. Après 3 mois de lecture intensive, ils vont pouvoir rencontrer les nombreux professionnels de l’univers du livre : libraire, journaliste littéraire, bibliothécaire, étudiants en Master Métiers du livre. Et peut-être découvrir leur futur métier. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Onze élèves de terminale, spécialité humanités, littérature et philosophie (HLP), du lycée de Vincendo, accompagnés de leurs professeurs, participeront aux journées nationales du Goncourt des lycéens à Rennes du 10 au 12 décembre 2025.

- Au programme -

Des rencontres d’auteurs, découverte des métiers du livre, ateliers d’écriture romanesque, créative et poétique, de BD, théâtre et improvisation, remise de prix, soirée cinéma et spectacle.

Le Prix Goncourt des lycéens a été remis à Nathacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard) le 27 novembre 2025 au Palais de l’Élysée en présence du Président de la République et de 13 membres du jury lycéen dont la déléguée réunionnaise élue par les élèves, Elina Huet.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des États généraux de la lecture pour la jeunesse, lancés par les Ministres de l’Éducation nationale et de la Culture pour remettre la lecture au cœur des pratiques culturelles des jeunes.