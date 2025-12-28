Saint-Leu : noces d'orchidées des époux Pontalba [?]

Joseph Francklin Pontalba, 80 ans, et Marie-Ange (née Baleinier), 72 ans, ont célébré leurs noces d'orchidées ce dimanche 28 décembre 2025, marquant 55 années de mariage, entourés de leur famille et de leurs proches à Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Leu)

C'est sur les chemins du quartier que Joseph Francklin remarque pour la première fois le charme de Marie-Ange, alors qu'elle descendait pour se rendre à l'église. Les danses et les repas familiaux ont favorisé leurs retrouvailles jusqu'à la naissance de leur histoire d'amour. Après une année de vie commune, leur union a été bénie à l'église, suivie d'un mariage animé par un orchestre, fidèle aux traditions de l'époque.

Joseph Francklin, travailleur polyvalent, est originaire du quartier Dubuisson à Saint-Leu et s'est toujours consacré avec passion aux animaux, tandis que Marie-Ange s'est investie pleinement dans la vie familiale, prenant soin de ses enfants et cultivant un goût prononcé pour les plantes et les fleurs.

Parents de 6 enfants, grands-parents de 17 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants , ils ont célébré leurs 55 ans de mariage entourés de leurs proches.

Les époux Pontalba attribuent la longévité de leur union à une entente solide, au respect mutuel et à la liberté laissée à chacun .