Saint-Paul : brosses à dents et casque de chantier retrouvés dans le sable, l'association Surfrider nettoie la plage

Ce dimanche 4 janvier 2026, l’association Surfrider a lancé sa première collecte de déchets de 2026 sur la plage de l’Hermitage. Armés de gants, de sacs et de leur courage, les bénévoles ont ramassé mégots, bouchons, restes de feux d’artifice et autres débris divers et variés. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l'association. (Photo : association Surfrider)

Malheureusement, malgré le passage des services municipaux après les fêtes, les plages restent encombrées de ces "petits déchets" qui finissent dans le lagon après avoir souillé les espaces verts, créant parfois l’impression d’un cendrier géant !

Arrivé à la plage des Brisants, le groupe a fait le comptage : en 200m, une centaine de bouchons, autant de mégots, des morceaux de vaisselle à usage unique et divers fragments de plastique, sans compter les objets plus "insolites" tels que des brosses à dents et même un casque de chantier ! Toutes ces données sont transférées à l’association Surfrider, et alimenteront ses actions de plaidoyer en faveur d’un océan plus propre.

Envie de nous rejoindre la prochaine fois ? Contactez-nous à [email protected]

D’autres collectes auront lieu dans les mois qui suivent.