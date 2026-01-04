Saint-Paul : rassemblement de soutien pour le peuple vénézuélien ce lundi 5 janvier à 17h sur le débarcadère

La Réunion Insoumise appelle à un large rassemblement de soutien et de solidarité envers le peuple vénézuélien ce lundi 5 janvier 2026, à 17h sur le débarcadère de Saint-Paul. Un rassemblement contre l'intervention militaire américaine au Venezuela. LFI 974 dénonce " une violation du droit international, ainsi qu'une grave offensive contre la liberté d'un peuple, par la loi du plus fort.

Dans un communiqué la Réunion Insoumise explique : "Le kidnapping d'un chef d'état constitue un acte de crime de guerre assumé. Il constitue une menace pour la Paix dans le monde avec une escalade des tensions. Rassemblons-nous ce lundi 5 janvier à partir de 17 h au débarcadère de St Paul, contre l'impérialisme et pour la Paix."