Mars Bleu : un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal à la Clinique Sainte-Clotilde

Dans le cadre de la campagne nationale Mars Bleu, dédiée à la prévention et au dépistage du cancer colorectal, la Clinique Sainte-Clotilde a organisé une journée de sensibilisation ce mardi 24 mars 2026. Les chances de guérison d'un cancer colorectal, lorsqu’il est détecté précocement, dépassent les 90 %. La campagne Mars Bleu vise ainsi à encourager les personnes âgées de 50 à 74 ans à réaliser régulièrement leur test de dépistage. (Photo : clinique Sainte-Clotilde)

Installé au sein de l’établissement, cet événement avait pour objectif de sensibiliser la population réunionnaise à l’importance du dépistage précoce du cancer colorectal, l’un des cancers les plus fréquents mais aussi l’un des plus évitables lorsqu’il est détecté à temps.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu participer à plusieurs ateliers interactifs et pédagogiques, animés par des professionnels de santé et partenaires engagés dans la prévention :

- "Parlons Côlon" : mieux comprendre le cancer colorectal, ses facteurs de risque, la prévention et la prise en charge.

- "Les Super-Héros du Dépistage" : présentation du kit de dépistage et explication de son utilisation. "Vise ton Polype !" : un jeu ludique pour illustrer l’importance de détecter et retirer les polypes avant qu’ils n’évoluent.

- "Défi Transit – Le Goût à l’Épreuve" : un atelier participatif pour identifier les aliments favorables au bon transit intestinal.

Ces animations ont permis d’aborder le sujet du dépistage de manière accessible et conviviale, favorisant les échanges entre professionnels de santé et participants.

Pour l’occasion, la Clinique Sainte-Clotilde s’est vêtue de bleu, couleur emblématique de la sensibilisation au cancer colorectal. Le service d’oncologie et d’oncologie ambulatoire s’est investi avec enthousiasme : guirlandes, ballons et affiches ont fleuri dans les couloirs, créant une ambiance chaleureuse et engagée.

- Il ne faut pas attendre d’être malade pour prendre soin de sa santé -

Cette journée de sensibilisation a permis de mobiliser largement le public autour d’un enjeu majeur de santé publique. Quelques chiffres clés :

- Une centaine de personnes interpellées et accueillis au cours de la journée

- Une cinquantaine de kits de dépistage présentés au public

- Une vingtaine d’échanges individuels réalisés avec les professionnels de santé

-Une cinquantaine de participants aux ateliers pédagogiques

Les participants ont pu constater la facilité et l’importance à réaliser le test, les chiffres alarmants du cancer du côlon et l’intérêt de la prévention confirmant l’importance de poursuivre ce type d’actions d’information et de prévention au plus près de la population.

"Pour rester en forme, il ne faut pas attendre d’être malade pour prendre soin de sa santé, c’est souvent trop tard" explique Fievet Henri, Docteur en pharmacie

- Temps forts de la journée -

Parmi les moments marquants de cette journée :

- De nombreux échanges entre visiteurs et professionnels de santé autour de la prévention du cancer colorectal • La participation active du public aux ateliers pédagogiques et ludiques

- La découverte du kit de dépistage et des démarches pour réaliser le test

- La mobilisation des équipes de la Clinique Sainte-Clotilde et de ses partenaires autour d’une action de santé publique Un message essentiel : le dépistage peut sauver des vies

À travers cette initiative, la Clinique Sainte-Clotilde réaffirme son engagement en faveur de la prévention, de l’information et de l’amélioration de l’accès au dépistage pour la population réunionnaise.