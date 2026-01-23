Sdis 974 : des moyens renforcés et une mobilisation efficace face aux feux de végétation et de forêt

Afin de renforcer les capacités opérationnelles des services d’incendie et de secours, l’État a mis en place une opération, dénommée "pacte capacitaires feux de forêts" permettant aux Sdis de bénéficier d’un cofinancement pour acquérir des capacités opérationnelles supplémentaires. Le Sdis 974 poursuit la modernisation de ses moyens opérationnels afin de renforcer la réponse face feux de forêts, inondations, risques technologiques ou encore crises Nucléaire Radiologique Biologique Chimique (NRBC). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Sdis 974)

Le Pacte capacitaire est un outil contractuel entre l’État et les SIS, destiné à doter les services départementaux de matériels et d’équipements modernes, cofinancés par l’État et les collectivités territoriales.

Son objectif est double :

• Renforcer la résilience opérationnelle des SIS face à l’évolution des risques ;

• Standardiser les moyens et soutenir la filière industrielle française de sécurité civile.

- Mise en œuvre à La Réunion -

Pour le SDIS 974, en lien avec l’État-Major de Zone et de Protection Civile de l’Océan Indien (EMZPCOI), ce dispositif se traduit par un plan pluriannuel d’acquisitions, dont la mise en œuvre opérationnelle a débuté en 2025.

Les acquisitions concernées sont :

• 1 Poste de Commandement de Colonne (PCC) – réceptionné fin octobre 2025 ;

• 6 Camions Citerne Feux de Forêt Super (CCFS) – réceptionnés fin 2025 et en janvier 2026 ;

• 6 Camions Citerne Feux de Forêt Moyen (CCFM) – réception prévisionnelle en 2026 ;

• 1 Véhicule Atelier Maintenance (VAM)

• 12 Véhicules de Liaison Hors Route (VLHR) – réceptionnés fin décembre 2025.

Le montant global des investissements au titre du pacte capacitaire pour le SDIS 974 s’élève à plus de 5,3 millions d’euros TTC, dont 3,6 millions d’euros de l’État et 1,7 millions d’euros, financés sur la subvention du Conseil Départemental versé au SDIS.

L’acquisition de nouveaux véhicules opérationnels s’inscrit pleinement dans la dynamique du Pacte capacitaire, qui permet au SDIS 974 de renforcer ses moyens en cohérence avec les standards nationaux de la sécurité civile.

Ces nouveaux engins, puissants et adaptés aux spécificités du relief réunionnais, témoignent de l’engagement conjoint de l’État et du Département pour une sécurité civile toujours plus performante et résiliente.

- Bilan de la saison feux de végétation et de forêt 2025 -

La Réunion constitue un réservoir naturel de biodiversité exceptionnel, avec plus de 105.000 ha classés au sein du Parc National, soit 42 % de la superficie de l’île et plus de 235 espèces végétales endémiques. La préservation de cette richesse naturelle et des écosystèmes végétaux et animaux est un enjeu pour l’attractivité du territoire et la sécurité des populations. La prévention des feux de forêts est la première des actions pour la conservation des espaces naturels. Les personnels du SDIS sont fortement mobilisés pour les opérations de lutte contre les incendies :

Personnel mobilisé sur la saison : 469 sapeurs-pompiers

Nombres d’opérations de secours :

Saison 2024 : 625 opérations de secours (superficie brûlée : 500 ha)

- Feux de broussaille : 521, soit 83.3 % - superficie brûlée : 393 ha

- Feux de canne : 93, soit 14.9 % - superficie brûlée : 47 ha

- Feux de forêt : 11, soit 1.8 % - superficie brûlée : 60 ha

Saison 2025 : 317 opérations de secours (superficie brûlée : 82 ha)

- Feux de broussaille : 252 soit 79.5 % - superficie brûlée : 40 ha

- Feux de canne : 62, soit 19.5 % - superficie brûlée : 42 ha

- Feux de forêt : 3, soit 1 % - superficie brûlée : 491 m2

Faits marquants de la saison 2025 :

Août : incendie au Maïdo - 380 m2 de surface brûlée à proximité du belvédère.