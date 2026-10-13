Sécheresse : niveau d’alerte renforcé pour Saint-Joseph, les tensions restent persistantes sur l'île malgré des pluies locales

Alors que La Réunion traverse une période de déficit pluviométrique historique, le comité sécheresse s’est réuni le 30 septembre 2026. Il a été constaté que certaines zones bénéficient d’une légère amélioration et d’autres restent en situation critique avec des restrictions renforcées. (Photo photo Richard Bouhet/imazpress.com)

"Les pluies excédentaires des mois d’août et septembre, n’ont pas suffi à combler les déficits. Les prévisions de Météo France pour la fin de la saison sèche annoncent des précipitations légèrement supérieures à la normale, mais insuffisantes pour rétablir les réserves" assure la préfecture.

Si la situation semble s’améliorer sur les communes de Saint-Benoît et Saint-Philippe, avec une baisse des restrictions, le niveau d’alerte est renforcé pour Saint-Joseph.

La ville est au niveau de crise et connaît depuis le mois de mars des coupures nocturnes. La situation de la rivière Langevin est préoccupante et la diminution du niveau des nappes souterraines alimentant les forages de la commune reflètent une situation tendue. Les mesures prises visent à préserver l’accès à l’eau potable et d’éviter une pénurie sur la commune.

La situation exige l’engagement de tous et les restrictions s’appliquent de manière proportionnée en fonction du niveau vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise :

éviter les usages non essentiels et, respectez les restrictions qui s’appliquent dans votre commune ;

signaler toute fuite sur le réseau public et réparez les fuites sur le réseau privé ;

adopter les écogestes au quotidien pour préserver les ressources en eau et éviter que la situation s’aggrave ;

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- Restrictions des usages non prioritaires -

Dans les communes concernées par le niveau de VIGILANCE : cette mesure est un appel à la responsabilité collective et aux bons usages.

Dans les communes concernées par les niveaux d’ALERTE, ALERTE RENFORCÉE et CRISE :

Il est interdit :

de laver les véhicules à domicile ;

d’arroser des jardins potagers entre 8h et 18h en alerte (interdit entre 6h et 20h en alerte renforcée et crise) ;

d’arroser les pelouses ;

de remplir et de maintenir le niveau d’eau des piscines et plans d’eau de loisirs.

Il est autorisé :

de laver les véhicules en station de lavage uniquement sur le les pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70 % d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle (interdit en crise).

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