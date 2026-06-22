Sécheresse : de nouvelles restrictions d’eau pour les communes du Territoire de l’Ouest

Face à la dégradation de la situation hydrologique à La Réunion, la Préfecture a pris un arrêté définissant les mesures de vigilance et de restriction temporaire des usages de l’eau dans plusieurs communes de l’île. Dans l’ouest, les cinq communes membres du Territoire de l’ouest sont concernées par ces mesures. La Possession et Le Port sont placées en alerte renforcée. Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu sont placées en alerte. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Ces restrictions ont pour objectif de préserver la ressource en eau, de garantir l’alimentation en eau potable des habitants et de protéger les milieux aquatiques.

- Une situation qui appelle à la vigilance de tous -

La baisse des niveaux des nappes souterraines, la diminution des débits de certains cours d’eau et les tensions constatées sur plusieurs réseaux d’eau potable nécessitent une mobilisation collective.

Les mesures prises par la Préfecture concernent différents usages de l’eau : arrosage des jardins, espaces verts, pelouses ou équipements sportifs, lavage des véhicules, remplissage des piscines, prélèvements d’eau dans le milieu naturel, ou encore certains usages professionnels.

- Des gestes simples pour préserver l’eau -

Dans ce contexte, chaque habitant peut contribuer à préserver la ressource en adoptant des gestes simples au quotidien :

Ces efforts individuels et collectifs sont essentiels pour limiter la pression sur la ressource et maintenir l’accès à l’eau potable pour tous.