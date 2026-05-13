Semaine de l'Excellence Péi  : une édition seychelloise placée sous le thème d'une cuisine saine et durable

Après 2 éditions réussies à La Réunion, cap sur les Seychelles pour cette nouvelle Semaine de l'Excellence Péi. Cet évènement a pour but de proposer aux élèves, enseignants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, mais aussi aux professionnels, de pouvoir s’exercer et de s’initier à l’excellence auprès de masters dans divers métiers dont ceux de la restauration. Fil conducteur pour cette édition : une cuisine saine et durable. ( Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La mise en place de la 1ère édition en 2022 a été l’occasion de lancer le label d’Excellence du réseau : l’Excellence Péi. Ce label ayant pour finalité la promotion et la mise à disposition de l’excellence au service des territoires.

Les semaines de l'excellence péi ont été pensées comme un moment d'échange et de partage autour de la notion d'excellence avec des intervenants d’exception.

Excellence des intervenants bien sûr, du terroir réunionnais évidemment, mais aussi excellence de parcours inspirants qui permettent de véhiculer des valeurs qui vont au-delà d'un simple partage de connaissance et qui sait, peut-être susciter des vocations et révéler des talents.

Au Kenya en mai 2025, en ciblant trois métiers (cuisine avec Kévin Minatchy / patisserie avec Sarah Asgaraly / service en

salle avec Thomas Télégone).

A Maurice en novembre 2025 avec 4 métiers (cuisine avec Kévin Minatchy / pâtisserie avec Julien Leveneur / boulangerie avec Laurent Encatassamy / mixologie avec Nicolas Oltéan). Les chefs ont également mis en place le cocktail pour l’inauguration de l’ambassade de France en présence du président Emmanuel Macron.

- Direction les Seychelles -

Pour sa 3ème édition à l’international, cap sur les Seychelles. Portée par l’académie de La Réunion, la Semaine de l’Excellence Peï a pour ambition de valoriser les savoir‐faire gastronomiques et les métiers de l’hospitalité tout en favorisant les coopérations professionnelles et pédagogiques dans la zone océan Indien.

Cette semaine se veut un temps de rencontre, de transmission et de coopération entre chefs, professionnels, apprenants et institutions des deux territoires.

Aux Seychelles, la délégation réunionnaise sera composée de trois chefs reconnus qui animeront des masterclass les 18 et 19 mai

prochain :

Jofrane Dailly – cuisine

Sarah Asgaraly – pâtisserie

Nicolas Oltean – mixologie

Trois étudiantes en BTS Diététique du lycée Marie Curie feront également partie de la délégation. Elles participeront au masterclass

et co-animeront des ateliers nutrition/prévention.

L’édition seychelloise serait placée sous le thème : cuisine saine et durable, avec comme fils conducteurs:

- la valorisation du végétal

- la réduction du gaspillage et des déchets alimentaires

- la mise en valeur des produits locaux et de saison

- la promotion d’une gastronomie responsable adaptée aux territoires

insulaires.

Cette approche vise à croiser gastronomie, santé et durabilité, en lien avec les enjeux alimentaires et environnementaux contemporains.

A ce titre les thématiques des masterclass proposées seront les suivantes :

Jofrane Dailly – Cuisine: masterclass sur la cuisine végétale créative et la valorisation du poisson, marqueur de son identité culinaire.

Sarah Asgaraly – Pâtisserie: desserts à l’assiette haut de gamme privilégiant une réduction du sucre et l’utilisation de produits frais, sains et de saison.

Nicolas Oltean – Mixologie: masterclass autour du zéro déchet et création de cocktails en accord avec les productions culinaires et pâtissières.

L’édition seychelloise serait placée sous le thème: Cuisine saine et durable.

Avec comme fils conducteurs:

- la valorisation du végétal

- la réduction du gaspillage et des déchets alimentaires

- la mise en valeur des produits locaux et de saison

- la promotion d’une gastronomie responsable adaptée aux territoires

insulaires.

Cette approche vise à croiser gastronomie, santé et durabilité, en lien avec les enjeux alimentaires et environnementaux contemporains.

A ce titre, les thématiques des masterclass proposées seront les suivantes :

Jofrane Dailly – Cuisine: masterclass sur la cuisine végétale créative et la valorisation du poisson, marqueur de son identité

culinaire.

Sarah Asgaraly – Pâtisserie: desserts à l’assiette haut de gamme privilégiant une réduction du sucre et l’utilisation de

produits frais, sains et de saison.

Nicolas Oltean – Mixologie: masterclass autour du zéro déchet et création de cocktails en accord avec les productions

culinaires et pâtissières.

A la suite des masterclass, la Battle culinaire constituera un autre temps fort de la semaine. Elle s’articulera autour de deux axes: le végétal et l’objectif zéro déchet.

Trois binômes s’affronteront autour de la réalisation : d’un plat, d’un dessert et d’un cocktail.

Cette compétition valorisera la créativité des participants, la richesse des produits locaux et les approches culinaires durables.

Enfin, la semaine se conclura par un dîner de gala imaginé par les chefs invités avec l’appui d’élèves et d’apprentis réunionnais et

seychellois.

Il reprendra les principes développés lors de la Battle: valorisation du végétal, cuisine durable et réduction des déchets alimentaires.

- Le programme de la semaine seychelloise -

Lundi 18 et mardi 19 mai

Masterclass animées par les chefs réunionnais, à destination des élèves et étudiants des écoles hôtelières, des enseignants et formateurs, et des professionnels du secteur. Les étudiantes en BTS Diététique du lycée Marie Curie assurent une co-animation centrée sur les apports nutritionnels des recettes proposées.

Mercredi 20 mai

Organisation de la Battle culinaire : compétition autour de la cuisine saine et durable, réunissant des équipes d’apprenants et de jeunes professionnels seychellois et réunionnais. Axes thématiques : valorisation du végétal et objectif zéro déchet.

Jeudi 21 mai

Préparation collaborative du dîner de gala avec les équipes locales, les chefs et les apprenants des deux territoires.

Vendredi 22 mai

Dîner de gala, point d’orgue de la semaine, mettant à l’honneur les produits du territoire seychellois et les créations des chefs. Il reprend les principes développés lors de la Battle : valorisation du végétal, cuisine durable et réduction des déchets alimentaires.

- Intervention des étudiantes en BTS Diététique et Nutrition -

Dans le cadre de cette Semaine de l’Excellence Péi Seychelles 2026, portée par l’académie de La Réunion, trois étudiantes en BTS Diététique et Nutrition du lycée Marie Curie se joindront à la délégation réunionnaise et participeront à ce temps fort de coopération régionale.

Cette mobilité s’inscrit pleinement dans les objectifs du BTS Diététique et Nutrition, un diplôme formant des professionnels de santé capables d’intervenir en prévention, en éducation nutritionnelle et en santé publique. À ce titre, les étudiantes seront mobilisés sur des missions en lien direct avec leur référentiel de formation, notamment :

la co-animation de masterclass avec les chefs, en apportant une analyse nutritionnelle des recettes proposées ; la conduite d’actions de prévention et d’éducation nutritionnelle à destination des jeunes apprenants seychellois ; la valorisation d’une alimentation durable, favorable à la santé et adaptée aux contextes insulaires.

Cette expérience constitue une mise en situation professionnelle concrète, permettant aux étudiantes de développer leurs compétences en communication, en éducation à la santé et en adaptation des recommandations nutritionnelles à des contextes culturels et territoriaux spécifiques, conformément aux attendus du diplôme.

Au-delà de la dimension pédagogique, cette initiative contribue à renforcer les coopérations dans l’océan Indien et à promouvoir une approche intégrée associant gastronomie et santé. Elle illustre également la volonté du Campus des Métiers et des Qualifications d’excellence Solidarités et bien-être de développer des parcours de formation ouverts à l’international, ancrés dans les réalités de l’océan Indien.

Dans la continuité de cette collaboration, le Campus prévoit, à l’horizon 2027, la mise en place d’un partenariat structuré avec les Seychelles, incluant le développement de mobilités croisées, de projets pédagogiques conjoints et d’actions partagées en matière de prévention nutritionnelle.