Social : des coupes conséquentes prévues dans le budget des missions locales de La Réunion

De nouvelles coupes sont prévues dans les financements des missions locales lors du prochan examen du budget à l'Assemblée. Des élus ont alerté sur cette situation ce jeudi 15 octobre 2026 et signalent l'importance de ces structures dans l'insertion professionnelle et sociale des jeunes Réunionnais. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les missions locales de La Réunion ont du souci à se faire. Avec le prochain Projet de Loi de Finances (PLF), leurs crédits pourraient être réduits de 5,5%. Des coupes dans leurs financements qui succèdent à celles de 2025 (-6,95%) et de 2026 (-6,7%) à La Réunion. Au global, les quatre missions locales de La Réunion et celle de Mayotte vont recevoir 950.000 euros en moins en 2027.

Une somme considérable qui pourrait certainement se traduire par une baisse dans le suivi des jeunes en situation d'insertion professionnelle. Depuis 2022, les missions locales de La Réunion ont perdu près de 100 salariés et, sur cette même période, 2.821 jeunes Réunionnais de moins ont été accompagnés.

C'est pour alerter sur cette situation, que le séminaire des élus de ces missions, réuni à Bras-Panon le 15 octobre, demande le maintien de ces financements et un "traitement spécifique pour les outre-mer". Une proposition d'amendement en ce sens a été transmise aux parlementaires de La Réunion pour qu'ils le portent lors des futurs débats sur le projet de loi de finances.

- Des conséquences négatives pour les jeunes de La Réunion -

Ericka Bareigts, pour sa part, estime que la réduction des moyens alloués aux missions locales aurait des conséquences négatives. Selon la maire de Saint-Denis, cette décision "fragiliserait" les résultats de ces structures "au moment où nos jeunes en ont le plus besoin".

Des mots bien en phase avec la réalité dans la mesure où les missions locales de l'île ont accompagné 28.153 jeunes en parcours d'insertion.Par ailleurs, 57% des jeunes de 16 à 25 ans y sont inscrits, soit le double de la moyenne nationale. Par ailleurs, 14.769 jeunes ont "accédé à un emploi, une formation, une alternance ou une immersion entreprise". Des chiffres qui prouvent que cet accompagnement fonctionne.

Pour rappel, en 2023, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 29 ans s'élève à 33%, selon une enquête de l'Insee. A tire de comparaison, 14% des personnes de cet âge ne travaillent pas dans l'Hexagone à cette même date.

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