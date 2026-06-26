St-Benoît : distribution de récépissés de 90 euros par enfant pour les effets scolaires

Depuis le jeudi 25 juin et jusqu'au mardi 30 juin 2026, les familles de Saint-Benoît sont invitées à se rendre dans les écoles de la commune afin de retirer les récépissés qui leur permettront d'acquérir les fournitures scolaires nécessaires à la prochaine rentrée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Benoît)

Ce vendredi après-midi, le maire Patrice Selly s'est rendu à l’école Julie Huet à Sainte-Anne pour rencontrer les familles, les équipes éducatives et les agents mobilisés autour de cette opération. Le dispositif a été élaboré à l'issue d'une concertation associant les représentants des parents d'élèves, les inspecteurs de circonscription, les équipes pédagogiques et les élus, qui a notamment permis de définir les montants alloués.



Pour les élèves des écoles élémentaires, la collectivité finance un récépissé d'une valeur de 90 euros HT/enfant permettant aux familles de se rendre auprès de la librairie retenue par la Ville, située dans l’Est de l’île, pour procéder à l’achat des fournitures figurant sur les listes scolaires. Les achats sont réglés directement à l’aide du récépissé. Les familles ont également la possibilité de déposer leur liste de fournitures et leur récépissé chez le libraire pour préparer leur commande, ou même le faire en ligne.



Dans les écoles maternelles, une enveloppe de 40 euros par enfant est directement attribuée aux enseignants pour l'acquisition du matériel pédagogique nécessaire aux classes.



Pour Patrice Selly, cette mesure traduit un engagement fort de la municipalité : "Après la cantine gratuite, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape pour soutenir le pouvoir d'achat des familles et favoriser la réussite éducative. Avec la gratuité des effets scolaires, nous agissons concrètement pour que chaque enfant puisse apprendre dans les meilleures conditions, sans que la situation financière de sa famille ne soit un obstacle."



À travers ce dispositif, la Ville de Saint-Benoît entend bien garantir à chaque élève les conditions nécessaires à sa réussite tout en apportant une réponse concrète aux dépenses liées à la rentrée scolaire.



