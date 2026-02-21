Tikatsou : la monnaie locale lance sa campagne d'adhésion

À la fin du mois d'avril 2026, "Tikatsou", la monnaie de La Réunion, sera lancée pour l'usage des Réunionnais. . L'association Nout Moné va mener une grande campagne d'adhésion afin que, dès le 1er jour de circulation, le Tikatsou puisse être utilisé quotidiennement par des habitants et commerçants. Cette campagne vise à rallier un maximum de personnes, prêtes à utiliser la première monnaie locale de La Réunion pour soutenir l'économie de l'île. Une présentation du projet a lieu le 21 février 2026 au Creps de Saint-Paul (Photo : Tikatsou)

Le Tikatsou représente une opportunité importante pour le développement de l'île. Ce projet est fondé sur le principe de l'économie sociale et solidaire (ESS). Il tend à dynamiser les échanges entre les citoyens et les entreprises locales pour soutenir l'emploi, les circuits courts ainsi que la production locale.

Son usage simple d'utilisation : un tikatsou correspond à un euro. Le format offre aux utilisateurs des billets sécurisés de 1,2,5,20 ou 50 tikatsou. Une version numérique est aussi prévue.

- Un paiement en Tikatsou génère entre 25% et 55% de richesses supplémentaires -

Son impact est sans appel : "un paiement en monnaie locale génère entre 25% et 55% de richesses supplémentaires pour le territoire par rapport à l'euro", précise l'association.

L'ambition de l'association Nout Moné : couvrir la totalité de La Réunion et créer un réseau solidaire entre les citoyens, associations, entreprises et collectivités locales.

Le projet porte des valeurs partagées et a des objectifs précis : relocaliser l'économie et défendre l'emploi local, améliorer le cadre de vie, défendre les commerces de proximité, tisser des liens entre les citoyens, soutenir les initiatives associatives et promouvoir la culture réunionnaise.

- Une avant-première pour rencontrer les commerçants du réseau -

Ce samedi 21 février a eu lieu un événement festif et citoyen au Creps de Saint-Paul pour découvrir le Tikatsou, comprendre son fonctionnement rencontrer les commerçants associés.

Le Territoire de l'Ouest fait partie des acteurs partenaires de ce projet. Les villes de Saint-Paul et de La Possession ont voté l'adhésion au dispositif à l'unanimité. Le Conseil Régional accompagne également cette initiative phare pour la transition économique de l'île. Associations, artistes, enseignants, commerçants, plusieurs acteurs réunionnais participent déjà au projet.

