Tir sportif de vitesse : le Réunionnais David Geslin arrive 5 ème au Championnat d’Europe 2026

Le tireur David Geslin continue de faire rayonner La Réunion et la France sur la scène internationale. À l’occasion du Championnat d’Europe de Tir Sportif de Vitesse (IPSC – International Practical Shooting Confederation) 2026, il a réalisé une performance de premier plan en décrochant la 5ᵉ place européenne dans la division Handgun Production Optic, tout en terminant premier Français de sa catégorie. (Photo DR)

Déjà quintuple champion de France, David Geslin confirme ainsi son statut parmi les meilleurs spécialistes européens de la discipline. Face à une concurrence particulièrement relevée, réunissant l’élite continentale du tir sportif de vitesse, il a su démontrer son sang-froid, sa maîtrise technique et sa régularité tout au long de la compétition.

Cette performance lui a également permis de se qualifier pour le prestigieux "Shoot Off", épreuve spectaculaire de clôture réservée aux meilleurs compétiteurs du championnat. Organisée sous forme de duels à élimination directe, cette phase finale constitue l’un des moments les plus attendus de l’événement et récompense les tireurs les plus performants.

"Terminer dans le Top 5 européen est une immense satisfaction au regard du niveau exceptionnel de cette édition du Championnat d’Europe", souligne David Geslin.

Au-delà du résultat sportif, cette performance témoigne du dynamisme du tir sportif réunionnais et de la capacité des athlètes ultramarins à rivaliser avec les meilleurs compétiteurs internationaux.

Par cette nouvelle distinction, David Geslin confirme sa place parmi les références européennes de l’IPSC et contribue à porter haut les couleurs de La Réunion sur la scène sportive internationale.

Organisé du 8 au 13 juin 2026 à Buzsák, en Hongrie, le Championnat d’Europe IPSC Handgun 2026 a réuni plusieurs centaines des meilleurs tireurs du continent dans l’une des compétitions les plus relevées du calendrier international.