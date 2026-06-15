La Réunion accueille le 1er Forum de la Cybersécurité de l'Océan Indien

Du 16 au 18 juin 2026, l'Observatoire de la cybersécurité de l'océan Indien (OCOI) organise, avec le soutien de l'École du Numérique - CCI Île de La Réunion, le premier événement régional dédié à la cybersécurité, avec une conviction : protéger le numérique commence par sensibiliser les femmes et les hommes qui l'utilisent.

À l'heure où les cyberattaques se multiplient et touchent indistinctement les grandes entreprises, les PME, les collectivités et les particuliers, l'OCOI pose un acte fondateur : réunir, pour la première fois, l'ensemble des acteurs de la cybersécurité de l'espace Océan Indien autour d'un forum régional.

Le FCOI 2026 se tiendra les 17 et 18 juin 2026 à l'École du Numérique - CCI Île de La Réunion, Campus Roger-Roland, Sainte-Clotilde. Il sera précédé, le 16 juin au matin, d'une matinale de formation cyber dédiée aux dirigeants, à l'Hôtel Creolia, Saint-Denis.

Un seul message : la cybersécurité concerne tout le monde, des enfants aux dirigeants.

- Le 16 juin : une matinale de formation à la cybersécurité pour les dirigeants -

En ouverture des festivités, l'OCOI propose une matinale de formation intensive à destination exclusive des dirigeants d'entreprises et d'organisations. Animée par des experts reconnus, cette session offre un espace d'échange privilégié pour comprendre les enjeux cyber stratégiques et prendre les bonnes décisions face aux risques d'aujourd'hui.

Renseignements et inscriptions : [email protected]

- Les 17 et 18 juin : deux journées ouvertes à tous -

Le forum s'adresse à un public large et varié - professionnels, décideurs, étudiants, chercheurs, entrepreneurs, jeunes et grand public - avec un programme pensé pour chaque profil :

• Conférences et keynotes d'experts nationaux et régionaux

• Ateliers professionnels pour approfondir les compétences

• Ateliers grand public pour sensibiliser le plus grand nombre

• CyberMarmay - atelier cybersécurité ludique pour les enfants dès 7 ans

• Grande Finale CyberCup - compétition CTF ouverte à tous

• CyberZone - Escape Game Cyber en équipe

• Job Dating Cyber - rencontres directes entre recruteurs et candidats

Les conférences seront diffusées en live sur LinkedIn et YouTube, permettant à chacun de suivre l'événement depuis n'importe quel territoire de l'Océan Indien.

Entrée gratuite - inscription obligatoire : www.fcoi.re

www.imazpress.com/[email protected]