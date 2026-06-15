Météo : un mardi ensoleillé mais avec du vent

Pour ce mardi 16 juin 2026, la matinée commence sous un beau soleil avec juste quelques averses probables du côté du Volcan. L'après-midi, les hauteurs se chargent et des averses faibles à localement modérées arrosent l'intérieur de l'île, du nord-ouest jusqu'au secteur du Volcan. Le reste de l'ile profite d'un beau soleil sur toute la journée. Mais attention l'alizé de sud-est reste bien ancré avec des bourrasques entre 60 et 65 km/h du côté de Saint-Pierre et de Champ Borne. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)