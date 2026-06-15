À la une de ce mardi : France - Sénégal, restes humains restitués, homme abattu, pique-nique Arc-en-Ciel, Cybersécurité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 juin 2026 : - Coupe du monde 2026 de foot : jour de gloire pour la France ou défaite face au Sénégal, à la Réunion les supporters sont divisés - "Zoos humains" : le Parlement entérine la restitution à la Guyane des restes de six Amérindiens - Saint-Pierre : les policiers abattent un homme menaçant qui séquestrait son ex compagne, deux enquêtes ouvertes - Cilaos : l'association Pilon organise son pique-nique Arc-en-Ciel ce samedi - La Réunion accueille le 1er Forum de la Cybersécurité de l'Océan Indien - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi ensoleillé mais avec du vent (Photo www.imazpress.com)

Dans quelques heures, ce mardi 16 juin 2026, l'équipe de France va défier les Lions du Sénégal à East Rutherford, dans le New Jersey. Une entrée en lice dans la Coupe du monde de foot pour laquelle les Bleus sont de sérieux prétendants au titre. À La Réunion, il y a ceux qui croient dur comme fer à une victoire de l'équipe de France, et ceux qui penchent pour l'équipe du Sénégal, arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui a déjà battu la France 1 à 0 en match d'ouverture de la coupe du monde en 2002. Mishko, le pronostiqueur officiel d'Imaz Press, a tranché : la victoire ira aux Bleus

"Nos ancêtres vont enfin pouvoir rentrer chez eux": le Parlement a entériné lundi la restitution à la Guyane des restes de six Amérindiens conservés au Muséum d'histoire naturelle, plus de 130 ans après leur mort dans les conditions indignes des "zoos humains" où ils furent exhibés.

Le parquet de Saint-Pierre annonce l'ouverture de deux enquêtes, l'une pour tentative de meurtre sur conjoint, et l'autre pour "homicide commis par une personne dépositaire de l’autorité publique". Un homme de 24 ans est décédé lors d’une intervention du RAID dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 juin 2026 à Saint-Pierre. Il avait pris en otage son ex-compagne et la menaçait avec un couteau. Après l'assaut donné par le RAID, cette dernière, sous le choc et portant des lésions au visage, est prise en charge par les secours. Ce lundi soir, la procureure de la République détaille le déroulé de cette intervention (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le samedi 20 juin 2026, l’association Pilon vous donne rendez-vous à Cilaos pour la quatrième édition du Pique-Nique Arc-en-Ciel. Chaque année, cet événement vient clôturer le Mois des Visibilités LGBT à La Réunion. Après plusieurs éditions organisées dans différentes communes de l’île, cette nouvelle édition s’inscrit dans une volonté plus large de valoriser les Hauts de La Réunion à travers différentes actions menées par l’association.

Du 16 au 18 juin 2026, l'Observatoire de la cybersécurité de l'océan Indien (OCOI) organise, avec le soutien de l'École du Numérique - CCI Île de La Réunion, le premier événement régional dédié à la cybersécurité, avec une conviction : protéger le numérique commence par sensibiliser les femmes et les hommes qui l'utilisent.

Pour ce mardi 16 juin 2026, la matinée commence sous un beau soleil avec juste quelques averses probables du côté du Volcan. L'après-midi, les hauteurs se chargent et des averses faibles à localement modérées arrosent l'intérieur de l'île, du nord-ouest jusqu'au secteur du Volcan. Le reste de l'ile profite d'un beau soleil sur toute la journée. Mais attention l'alizé de sud-est reste bien ancré avec des bourrasques entre 60 et 65 km/h du côté de Saint-Pierre et de Champ Borne.