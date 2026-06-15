Coupe du monde 2026 : à La Réunion, le match France - Sénégal divise les supporters

Plus que quelques heures avant que l'équipe de France ne défie les Sénégalais à East Rutherford, dans le New Jersey. Une entrée en lice dans une compétition pour laquelle ils sont de sérieux prétendants au titre. À La Réunion, il y a ceux qui croient dur comme fer à une victoire de l'équipe de France, et ceux qui penchent pour l'équipe du Sénégal, arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

C'est une question qui a beaucoup fait sourire : selon vous, qui de la France ou du Sénégal va gagner le match qui a lieu ce soir ?

Pierre-Antoine n'en est pas à sa première coupe du monde, avant de répondre, il lève les yeux au ciel, prend une grande inspiration et lance : "Dernié kou bana la fé mal la Frans. La aswar la, di ali ouv son zié gran! Mwin mi di 3 - 1 pou la Frans. Mé fo li fé tension. Hmm, 2-1"

Pierre-Antoine fait référence au match de Coupe du monde de 2002. Le 31 mai de cette année, le Sénégal bat la France 1 à 0. "Et puis, on leur a aussi volé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations" ajoute Pierre-Antoine. Selon lui, l'équipe sénégalaise va faire un beau match ce mardi soir.

La fédération sénégalaise avait dénoncé "une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", et indiquait alors qu'elle engagerait, "une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport" à Lausanne, en Suisse, "dans les plus brefs délais".

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Pour Guillaume, qui parie sans hésiter sur la France, la défaite de 2002 n'est pas une référence. À cet argument il répond : "C’était il y a plus de 20 ans. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, ce n’est plus la même équipe. Il y a 20 ans Yannick Noah a gagné Roland Garros, depuis, aucun autre Français n’a gagné, c’est le sport. À priori, c’est la France qui va gagner."

Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a lui aussi partagé son opinion sur le sujet : "Ça fait partie de l'histoire, mais la plupart de mes joueurs n'étaient pas nés en 2002. Il n'y a pas de revanche, c'était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens cette fois."

Et si, comme le dira Ludovic, certains sous-estimaient l'équipe sénégalaise ? : "Moi je pense qu’il va y avoir match nul. J’ai l'impression que la France sous-estime un peu trop le Sénégal. Il ne faut pas oublier qu’ils ont été en finale de Coupe d’Afrique et qu’ils ont fait un beau match".

C'est aussi l'avis de l'entraîneur des Bleus : "Le Sénégal fait partie des meilleures équipes, ils ont tout en termes de qualité, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, un bon milieu de terrain, une dimension athlétique et technique. On sait à quoi s'attendre, eux aussi. Ce sera un affrontement de haut niveau."

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- "L'équipe de France a trop de confort, trop de privilèges" -

La délégation française est composée au total d'une soixantaine de personnes en comptant les 26 joueurs, les 21 membres du staff et une quinzaine de salariés de la Fédération française de football issus des différentes structures de l'instance, selon une source proche de la FFF.

Les Tricolores ont obtenu de pouvoir privatiser un hôtel cinq étoiles de grand standing à la façade en briques rouges, situé juste en face du Common Park, au cœur de la métropole du Massachusetts. Seul le dernier des neuf étages restera à la disposition de quelques résidents logés à l'année.

Élisa sourit : "L'équipe de France a trop de confort, trop de privilèges, ils n'y vont pas pour gagner. Le Sénégal oui, et ils vont gagner."

Finaliste malheureuse il y a quatre ans au Qatar, l'équipe de France est arrivée, mercredi après-midi à Boston, accueillie par une centaine de fans déchaînés à son hôtel du downtown, six jours avant son entrée en lice face au Sénégal.

Ce mardi 16 juin 2026, l'équipe de France joue son premier match de Coupe du monde. À La Réunion, si certains fans de foot soutiennent les Bleus, d'autres pensent que le Sénégal a une carte à jouer et des chances de gagner.

Les joueurs de Didier Deschamps enchaîneront ensuite avec un match contre l'Irak, le 22 juin à Philadelphie, puis un autre face à la Norvège, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts) pour boucler le premier tour dans le groupe I.

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