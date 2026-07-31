Gironde : près de 800 repas distribués aux pompiers par Cédric et Jennifer, couple de traiteurs réunionnais

Il y a un peu plus de 24 heures, l’association SURS - Secours Urgence Résilience Sécurité lançait un appel à la générosité afin de soutenir Cédric et Jennifer, deux traiteurs réunionnais mobilisés en Gironde pour préparer et distribuer des repas aux pompiers engagés contre les incendies. Grâce à la solidarité, plus de 4.000 euros ont été récoltés, soit l'équivalent de 800 repas servis aux soldates du feu (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

En un peu plus d’une journée, la générosité des Réunionnais, des amis de La Réunion et de toutes celles et ceux qui ont choisi de rejoindre cet élan solidaire permet déjà de financer plus d’une journée complète de repas distribués sur le terrain avec Komen I Lé 974.

Chaque don, quel qu’en soit le montant, se transforme en un geste concret :

- 5 euros, c’est un repas servi à un pompier mobilisé.

- 10 euros, ce sont deux pompiers qui peuvent reprendre des forces entre deux interventions.

- 20 euros, c’est une équipe de quatre pompiers réconfortée autour d’un carry poulet réunionnais.

- 50 euros, ce sont dix repas supplémentaires préparés et distribués sur le terrain.

L’association SURS remercie l’ensemble des donateurs, les personnes ayant partagé la cagnotte, les médias ayant relayé l’appel ainsi que tous les anonymes qui contribuent à faire connaître l’action de Cédric et Jennifer.

Participer à la collecte c'est ici.

Les fonds collectés leur seront versés directement par la plateforme selon ses délais de traitement.

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