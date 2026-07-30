Santé : des dysfonctionnements dans le processus d'admission à l'école d'aides-soignants

Y a-t-il eu un bug majeur dans le processus d'admission à l'Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) de La Réunion ? À la fin du mois de juillet 2026, des candidats se seraient ainsi plaints de graves dysfonctionnements les concernant. (photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ces derniers se seraient alors vu rétrogradés vers la liste d'attente alors même qu'ils avaient été précédemment considérés comme admis et avaient reçu un mail à ce sujet. Interpellé sur le sujet, le CHU de La Réunion a apporté des précisions.

L'hôpital réunionnais a notamment signifié que "le traitement informatique du classement des résultats par courriel a généré des anomalies." Des anomalies qui auraient eu un impact sur la répartition entre les candidats admis et les autres.

- Une "erreur matérielle" -

Le CHU précise ensuite que, suite au traitement de ces anomalies, "la liste des candidats admis sur liste complémentaire est consolidée" et "sera communiquée par voie d’affichage sur chaque site". Pour les candidats ayant été rétrogradés en liste d'attente, le temps de la vérification est désormais venu. Une vérification qui est également rendue possible via une hotline (0262 35 95 74), qui sera accessible à partir du lundi 3 août de 10 h à 13 h.

L'hôpital conclut son communiqué en s'excusant de "l'erreur matérielle intervenue lors de la proclamation des résultats" à l'IFAS. La structure insiste aussi sur le fait que chaque cas individuel va faire "l'objet d'une vérification prioritaire en vue d'un rectificatif". Pas sûr, toutefois, que cela rende le sourire aux malheureux candidats qui pensaient déjà se voir intégrer le rang des élèves aides-soignants dans quelques semaines.