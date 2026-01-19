Tri des emballages et papiers : ce qui a changé au 1er janvier 2026 à La Réunion

A La Réunion, depuis le 1er janvier 2026, tous les habitants peuvent désormais trier tous leurs emballages en plastique. L’extension des règles de tri à tous les emballages et papiers est un projet national qui vise à simplifier le geste de tri en permettant aux habitants de trier tous leurs emballages, notamment tous les emballages en plastique (pas uniquement les bouteilles et flacons en plastique). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L’objectif "est ainsi de faire progresser les performances de recyclage et donc de concourir à l’amélioration de l’impact environnemental global du dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers et papiers", note Citéo.



• Dans les bacs et les bornes jaunes :

- Tous les emballages en plastique : non seulement les bouteilles et flacons en plastique mais aussi tous les autres emballages en plastique tels que les pots de yaourt, de crème, les barquettes en polystyrène, les films en plastique, les sachets de pâtes, de riz ;

- Tous les emballages en carton : boîte en carton de céréales, d’œuf, carton de vente par correspondance… ;

- Tous les emballages en métal : canettes boisson, boîtes de conserve, aérosols, barquette en aluminium ;

- Tous les papiers : papiers de bureau, prospectus, journaux, revues, magazines.



• Dans les bornes vertes :

- Tous les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux)







