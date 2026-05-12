Ultra trail des Géants : la circulation interdite sur la route forestière du Maïdo entre l'aire de la Messe et le belvédère

Pendant l’Ultra Trail des Géants 2026 qui aura lieu du 14 au 17 mai 2026, seuls les véhicules de l’organisation auront accès à certaines pistes forestières. La circulation du public sera en effet interdite sur la route forestière du Maïdo (RF08) à partir de l’aire de la Messe et jusqu’au parking du belvédère du Maïdo entre 2h00 et 7h00 le samedi 16 mai 2026. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)