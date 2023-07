30ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise

La première éruption de l'année continue pour le 30ème jour consécutif au Piton de la Fournaise. La lave reste figée à 1,8 km de la route, et les conditions météorologiques dans la zone du site éruptif et des coulée n’ont permis que de très rares observations visuelles directe ce week-end. Quatre séismes seulement ont été enregistrés ces dernières 24 heures (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Avec la faible activité de surface, la morphologie du cône volcanique actif – situé au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude – n’évolue guère" note par ailleurs l'observatoire.

▶️Communiqué de l'OVPF-IPGP - 30/07/2023 - 12h00 Pas de changement majeur dans l'activité éruptive au #PitondelaFournaise.

- Les laves actives sont actuellement localisées entre 1300 et 1500 m d'altitude. ????

Le communiqué complet sur ce lien ????https://t.co/rLr9oWOc5B pic.twitter.com/ADCfizbQiA — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 30, 2023

"Les projections de lave sont rares et l’écoulement de la lave s'effectue principalement en tunnel de lave. Les points de résurgence – et donc les coulées visibles - se situent actuellement à plus basse altitude à des distances comprises entre 1200 et 2500 m du cône éruptif, soit jusqu’à une altitude minimale de 900 m" ajoute-t-il. Le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet et est désormais figé. Il se situe à 1,8 km de la route.

"Une faible inflation de la zone sommitale est toujours enregistrée depuis la mi-juillet, indiquant une re-pressurisation du système d’alimentation du volcan centré sous la zone sommitale avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier, venant ensuite alimenter l’éruption" souligne l'OVPF.

L’activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible, avec seulement quatre séismes volcano- tectoniques superficiels enregistrés en 24 heures. Cette faible activité sismique entraine "une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère", mais ne permet pas pour autant de l’exclure "comme le montrent la poursuite de l’inflation sommitale et les fluctuations dans l’amplitude du trémor qui sont régulièrement observées."

- Prudence en allant observer l'éruption -

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

La RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

