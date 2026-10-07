Le Port accueille le festival Le Temps des Femmes

L’étape portoise de ce festival s’est tenue le samedi 3 octobre 2026 au Cinéma Casino, appelé à retrouver toute sa place dans la vie culturelle de la Ville. Devenu un rendez-vous incontournable, le festival donne la parole aux femmes, met en lumière des récits forts et des parcours inspirants, tout en questionnant leur condition dans le monde. Pour cette nouvelle édition, les échanges ont porté sur les violences faites aux femmes, les réseaux sociaux et l’estime de soi. "La culture a cette capacité précieuse de nous rassembler, de nous émanciper et de nous faire réfléchir collectivement" a fait ressortir l’adjointe au maire Annick Le Toullec lors de l’après-midi de projection. (Photos : ville du Port)

Partenaire du festival depuis plusieurs années, la ville du Port poursuit son engagement en faveur de cet événement qui fait du cinéma un espace de sensibilisation, de dialogue et de partage.

Le 7e Festival du film, organisé par Ciné Festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises en collaboration avec plusieurs partenaires propose chaque année, courts et longs métrages, fictions et documentaires, venus du monde entier suivis de débat.