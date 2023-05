Saint-Paul veut développer la pratique du hockey

Ville active et sportive

L’Adjoint aux Sports, Patrick Legros, a reçu des invités prestigieux ce jeudi 25 mai 2023 à l’hôtel de Ville. La Présidente de la Fédération française de hockey, Isabelle Jouin, le vice-Président en charge du développement, Yves Régnier, et la cadre technique, Géraldine Bonenfant, sont venus échanger sur le développement de ce sport sur le territoire mais aussi à l’échelle de La Réunion. Nous relayons leur communiqué. (Photo : ville de Saint-Paul)

Une délégation régionale, composée du Président de la Ligue réunionnaise de hockey, Jean-Gabin Lakia, et de la représentante du club de Saint-Paul, le Hockey club de l’ouest, Sandrine Guidon, participent aussi à cette réunion constructive tout comme les services municipaux. L’enjeu est de dégager des pistes pour rendre cette discipline accessible à toutes et à tous.

C’est l’un des objectifs de la Fédération française qui partage aussi l’ambition de Saint-Paul, Ville active et sportive, celui de développer le sport au sein des écoles dès le plus jeune âge comme l’illustrent déjà le programme Athlécoles, conçu pour les élèves saint-paulois, et les activités sportives proposées dans le cadre du Plan Éducatif Global.

De plus, la Fédération encourage également la féminisation de la pratique sportive. L’adjoint, Patrick Legros, présente également les différentes actions déclinées dans les Bassins de vie. Ainsi, des terrains mobiles de street hockey seront installés dès cette année grâce à la Fédération en lien avec l’Agence nationale du sport. Ces terrains seront aussi accessibles au développement d’autres disciplines.