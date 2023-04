1er mai : tous les services de la Casud seront fermés

La Casud rappelle que le lundi 1er mai 2023 est férié, ce qui implique que ses différents bureaux et services, et notamment les déchetteries, seront fermés ; son réseau de transports Carsud ne fonctionnera pas et qu'il n'y aura pas de collecte des déchets (bacs verts et jaunes, déchets verts et encombrants). Il est donc demandé de consulter le calendrier de collecte pour savoir à quelles dates les différentes collectes seront faites lors de la semaine du 1er au 06 mai. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)