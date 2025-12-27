67 nouvelles familles s’installent au Tampon dans la résidence sociale Les jardins d’Elea

Pour sa dernière livraison de l’année, la Semader a remis les clés de leurs nouveaux logements à 67 familles. Les Jardins d’Elea est une résidence située au Tampon qui propose 67 appartements, du T2 au T4, sur 2 bâtiments. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Semader)

Parmi les prestations offertes par la résidence : des accès sécurisés, un parking souterrain, des locaux vélos, une installation en eau chaude solaire et 2 ascenseurs pour faciliter les déplacements.

Les logements offrent des surfaces confortables, une salle d’eau avec douche à l’italienne, des brasseurs d’air dans les chambres, une varangue dans chaque logement et des jardinières privatives dans quelques appartements.

Des jardinières collectives ont également été créées pour apporter de la verdure, de la fraîcheur et de la convivialité dans la résidence.

Pour faciliter l’emménagement de nos résidents, nous avons mis en place notre dispositif d’accueil le jour même de la remise des clés. Ainsi, la présence d’EDF a permis l’ouverture des compteurs électriques de nos locataires sans déplacement. L’équipe de l’ADIL a axé son intervention sur la prévention sur les troubles de voisinage.

Les Jardins d’Elea est une résidence achetée en VEFA au promoteur Finergy, et conçue par les architectes du cabinet Blin et Misery.