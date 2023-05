Guétali 2023 : la Région lance un appel à projets

À l'occasion du "Guétali" 2023, la Région Réunion lance un appel à projets à destination des acteurs culturels. Cette initiative a pour but de démocratiser l'accès à l'offre culturelle et de développer l'économie du spectacle vivant.

Programmateurs de spectacles; compagnies professionnelles de spectacle vivants, photographes et plasticiens professionnels; vous souhaitez faire part d'un projet culturel ou artistique; la région i éd a ou avec "Guétali".

Ce label de spectacle vivant a pour objectif de valoriser la création et la production artistiques "péi", de développer une diffusion de qualité et de proximité, développer une économie du spectacle.

Les spectacles bénéficiant du label Guétali, seront proposés à titre gratuit au public.

Chaque candidat ne devra formuler qu’une proposition :

- soit, de diffusion de spectacles vivants en lien avec les thématiques suivantes :

• la musique

• la danse

• le théâtre

• les arts du cirque

• les arts de la parole

• l’humour

• le spectacle pluridisciplinaire

- soit, d’expositions artistiques dans la thématique des arts visuels (expositions photographiques ou expositions d’œuvres commentées avec performance).

L’enveloppe maximale accordée sera plafonnée à 20 000 euros TTC par projet (inclus l’organisation et la coordination, les rémunérations des artistes et intermittents, les frais administratifs, les frais de communication et les projets d’action et de médiation culturelle).

Date limite de dépôt des dossiers : 26 juin 2022 à 12h00 (heure locale).