Saint-Denis : 347,2 millions d'euros pour le budget 2024

Le 7ème conseil municipal de la ville de Saint-Denis s’est déroulé ce vendredi 15 décembre 2023. Plus de 60 rapports ont été examiné, dont le principal sujet pour cette dernière séance de l’année était le budget primitif pour 2024 qui représente 347,2 millions d'euros. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Au-delà des finances de la ville, Saint-Denis met un point d’honneur à devenir un territoire inclusif, vert et durable.

Des finances saines pour des investissements solides

Le budget Primitif 2024 connaît une augmentation de 12%. Il s’élève à 347,2 millions d’euros, dont 98 millions d’euros d’investissements et 249,3 millions d’euros de fonctionnement. Il traduit les engagements de la municipalité et constitue une étape supplémentaire dans la mise en œuvre du projet de mandature.

Le budget 2024 traduit la poursuite des engagements de la Ville de Saint-Denis en faveur de la transformation de la Ville et du mieux-être des Dionysien.ne.s.

Toujours sans augmenter les impôts, comme l’équipe municipale s’y était engagée et en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement, la Ville augmente de plus de 8 millions d’euros son programme d’investissements. Les écoles, les voiries et les équipements sportifs de de la ville bénéficieront notamment de ces augmentations. Des travaux dans les écoles, mais également sur les équipements sportifs et sur les voiries démarreront, ou se poursuivront, en 2024.

Pour les écoles : c’est le cas par exemple de l’école maternelle et de l’école élémentaire de Bois de Nèfles, l’école primaire de Grand Canal, l’école maternelle Aurore, l’école primaire de Domenjod et l’école Léon Dierx en centre-ville.

L’amélioration des voiries dionysiennes se poursuivra en 2024 avec notamment la phase active du chantier de réhabilitation du pont de la Providence, infrastructure structurante de notre réseau routier pour 2 millions d’euros, la poursuite de la sécurisation de la route des ananas, la sécurisation de la zone Foucherolles et les premiers travaux de la réhabilitation de la rue Sainte Marie.

En cette année des JO, la Ville s’engage pour les sportif.ve.s en livrant le gymnase du Chaudron, les travaux majeurs de réhabilitation sur le Stade de l’Est Jean Ivoula et en lançant les maitrises d’œuvre du nouveau gymnase de la Source dont le maître d’œuvre a été retenu en 2023. Ce sont également des réhabilitations et couvertures des plateaux noir de Joinville, Ruisseau Blanc et Montgaillard pour une somme d’environ 4 millions d’euros qui permettront un meilleur confort pour les sportif.ve.s. Les 4 plateaux noirs disposant de zone d’agrès seront également rénovés à Bellevue, Bois Rouge, Bois de Nèfles et au Brûlé.

Plus de 15 millions d’euros sur les 63 millions d’euros de dépenses d’investissements seront ainsi attribués aux projets sportifs et scolaires. Sur ces 63 millions d’euros, une grande partie sera également accordée au Projet de Renouvellement Urbain Nord-Est Littoral (PRUNEL) ou encore au Budget Participatif.

Le budget de commande publique directe a ainsi augmenté de 10 millions, comparé à 2023, soit 90 millions d’euros qui profiteront largement aux TPE/PME de notre territoire.

En 2024, c’est aussi un très grand progrès pour l’environnement dionysien grâce au démarrage de la première tranche de travaux de réhabilitation et de nettoyage de l’ancienne décharge de la Jamaïque. Le coût total de l’opération s’élève à près de 9 millions d’euros sur 2 ans.

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles augmenteront de 5% pour un montant de 221 millions d’euros. Ceci est notamment dû à l’inflation, mais également à la mise en service de nouveaux équipements au service des Dionysien.ne.s, à la revalorisation du point d’indice ou encore à l’augmentation des chèques déjeuners pour améliorer le pouvoir d’achat des employés communaux dans le contexte de crise actuel.

La Ville poursuit son soutien aux associations dionysiennes, acteurs majeurs du vivre ensemble. Ainsi, plus de 32,36 millions d’euros seront affectés dans le cadre du Budget Primitif 2024 au titre du soutien aux initiatives locales.

Saint-Denis, une ville inclusive et accessible

La Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement en faveur d’une politique publique visant à faire de la ville un lieu accessible et inclusif pour tous. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de lutte contre les discriminations, avec une attention particulière portée à la question du handicap.

Le pôle Handicap de la municipalité coordonne différentes actions et projets visant à favoriser une accessibilité universelle. Une approche partenariale et transversale est privilégiée pour prendre en compte les besoins de toutes les personnes, quel que soit leur handicap, et ce, dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Dans cette optique, la Commission Communale d’Accessibilité (CCA), composée d’experts d’expériences, joue un rôle central dans la construction d’une ville solidaire et inclusive. Ensemble, ils écrivent une continuité dans la volonté politique de faciliter l’inclusion sociale, culturelle, sportive et économique des personnes en situation de handicap, contribuant ainsi à la construction d’une société accueillante pour tous.

La municipalité s’engage dans une dynamique ambitieuse pour réinventer la perception du handicap et favoriser l’épanouissement de toutes les personnes autrement capables. Plusieurs actions structurantes sont actuellement en cours, notamment :

- L’acquisition et le déploiement d’une application de logiciel de traduction simultanée en langue des signes, une première pour une collectivité.

- La proposition d’une programmation d’activités culturelles, de loisirs et sportives accessibles et adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap.

- La mise en place de services innovants, tels que la sensibilisation aux différentes formes de handicap dans les écoles, avec plus de 1000 enfants en situation de handicap scolaire à Saint-Denis.

- Le développement d’aires de jeux intégrés dans toute la ville, favorisant la participation de tous les enfants, modifiant leurs capacités.

- La conceptualisation du projet «Sakinn son sans», un atelier socio-artistique ouvert aux personnes porteuses de handicap.

Ces initiatives visent à garantir une participation intégrale et systématique des personnes en situation de handicap à la vie de la cité. La municipalité de Saint-Denis confirme ainsi son engagement en faveur de l’autonomisation et de l’épanouissement de tous les citoyens, contribuant à la construction d’une ville ambitieuse, fraternelle, durable et citoyenne.

L’objectif de la ville de Saint Denis, pour les personnes en situation de handicap est de les faire participer pleinement à la vie de la cité et de favoriser l’autonomie des personnes à travers des projets de vie.

Préservation du site Paul Demange

En réponse aux besoins croissants de ses habitants, Saint-Denis prend des mesures significatives pour améliorer l’accueil des tout-petits et augmenter le nombre de places en crèche. En 2021, plus de 6 000 enfants de moins de 3 ans ont été recensés à Saint-Denis. Pour mieux répondre à cette réalité, la Ville entreprend des travaux de rénovation au site Paul Demange, situé au centre-ville. Actuellement composé d’une crèche et d’un espace multi-accueil, ce site sera modernisé pour offrir des installations de qualité. Ce sont donc 120 places de qualité, mettant la priorité sur le bien-être des enfants qui vont donc pouvoir être offertes aux très jeunes Dionysiens.

Dans le cadre d’un appel à projet, c’est l’association "Les Marionnettes" qui a été sélectionnée pour gérer ce site rénové. La ville continue donc à accompagner les porteurs de projets privés pour amplifier encore l’offre d’accueil des jeunes enfants sur le territoire dionysien.

Ainsi, en 2023 nous avons accompagné l’ouverture de 7 micro-crèches. 156 places supplémentaires ont donc bénéficié aux familles dionysiennes 82 en micro-crèches, 14 en maisons d’assistante-maternelles, 60 en crèches collectives.

Une forte ambition sociale avec la maison de la fraternité et de l'inclusion sociale

La précarité a des répercussions importantes sur la qualité de vie des habitants, aussi bien en termes de logements, d’emplois, d’accès aux ressources essentielles ou encore d’isolement social. C’est pourquoi, Saint-Denis, ville fraternelle et inclusive, souhaite développer des structures d’accompagnement social pour toutes ces personnes dont les conditions de vie sont fragilisées. Le chef-lieu, accompagné du CCAS, a ainsi voulu regrouper sur un seul et même site ses deux structures : la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale (MFIS) et l’hébergement de nuit. Ces travaux s’intègrent dans le Projet de Renouvellement Urbain Nord-Est Littoral (PRUNEL). Cette ambition sociale a pour but de mieux répondre aux besoins d’un public éloigné et marginalisé.

La jeunessse, une priorité de la mandature

Saint-Denis offre l’opportunité aux jeunes Dionysien.ne.s de s’immerger dans des missions de service civique à l’étranger. La ville de Saint-Denis annonce fièrement une nouvelle étape dans l’internationalisation de sa jeunesse avec un partenariat stratégique avec France Volontaires pour le projet TEVO. Acronyme de "Territoires Volontaires", il incarne l’engagement de la ville à favoriser l’échange interculturel et la coopération internationale. Ces missions, contribuant à des projets locaux, deviennent une porte d’entrée à la compréhension et à l’appréciation des diversités culturelles qui façonnent notre monde.

Ce partenariat ne se limite pas à des déplacements internationaux, il stimule de nombreux projets dans la coopération de Saint-Denis. Il joue un rôle central dans l’engagement de la ville envers une jeunesse éclairée, dynamique et ouverte sur le monde. Par exemple, la ville de Saint-Denis envisage d’élargir ses horizons par l’exploration du potentiel du e-jumelage, un concept novateur de collaboration numérique.

Cette initiative permettra aux jeunes de La Réunion de collaborer de manière virtuelle avec leurs homologues malgaches, dans le cadre de projets conjoints en association avec l’"École du monde". Saint-Denis montre son engagement à créer des liens importants entre les jeunes du monde entier grâce à des initiatives innovantes. Cela illustre la volonté de la ville d’aller vers un avenir où la jeunesse, unie par la technologie et la collaboration, participe à la construction d’un monde plus inclusif et connecté.

Pour appréhender l’outil numérique et devenir plus autonome dans les démarches aujourd’hui dématérialisées, la Ville a établi un partenariat avec l’association WebCup. L’inclusion numérique fait partie des priorités de la mandature.

Rappelons également que dans cette démarche d’ouverture sur le monde, comme chaque année, la Ville alloue un budget pour attribuer une aide individuelle aux jeunes dionysiens âgés de 6 à 30 ans pour concrétiser leurs projets de voyage, de découvrir d’autres cultures et de s’épanouir à travers le monde avec la "Bourse de Voyage Jeunes". Pour 2024, il est prévu que 1 000 nouvelles bourses soient représentées au Conseil Municipal pour validation. Pour la période de janvier à juillet 2024, 315 dossiers ont reçu un avis favorable pour un montant de 149 300 euros. Depuis 2015, la municipalité de Saint-Denis a octroyé 2739 bourses pour un budget de 1 206 859 euros.

Toutes ces actions s’inscrivent dans une seule et même dynamique, celle du projet Plan Ambition Jeunesse, qui rassemble à ce jour 65 partenaires, dont 48 signataires. Chaque année le PAJ se construit davantage. Pour cette année 2024, la Ville compte 8 nouveaux partenaires.

Saint-Denis a notamment signé une convention de partenariat avec le CFA AREFIP, qui est un centre de formation professionnelle d’apprentis dans les secteurs de l’aide à la personne, avec le CFA Horizon, qui propose des formations complètes accessibles en contrat de professionnalisation et en apprentissage dans le domaine du commerce. Par ce biais, la Ville de Saint-Denis souhaite renforcer son insertion professionnelle, notamment en leur présentant les métiers dits "en tension" de manière plus innovante.

Saint-Denis met également en place un partenariat avec l’association "Unis-Cité Réunion", qui a pour objectif de mettre à disposition des binômes de volontaires en service civique sur le programme "Ecovolonterre". Saint-Denis souhaite favoriser l’engagement citoyen des jeunes en proposant des missions en lien avec le développement durable.

Des partenariats de qualité pour la protection de l'environnement

Environnement et santé sont intimement liés. La contractualisation d’un 2e Contrat Local de Santé (CLS) sur 5 ans, permettra à la Ville de poursuivre ses engagements. L’un des axes prioritaires de ce CLS est "un cadre de vie favorable à la santé". ALCOME agissant sur ce 5e axe du CLS, la Ville a ainsi sollicité l’éco-organisme pour travailler sur le ramassage et le traitement des mégots de cigarettes jetés sur le domaine public. Ces derniers représentent en effet 40% des déchets sauvages. Pour atteindre cet objectif, ALCOME finance à hauteur de 320 000 euros la Ville. Ce partenariat vient compléter le travail déjà lancé en 2022 avec CITEO sur la lutte contre les déchets diffus dans le cadre duquel la ville avait notamment acheté de nouveaux véhicules de tri, installé des bornes de collecte et recyclage de plastique B :bot ou encore multiplié les opérations Netoy Nout Vil. L’objectif de la mandature est d’offrir une ville propre et apaisée à ses administré.e.s, tout en les sensibilisant au respect de notre environnement.

Des avancées en interne

Le Rapport Social Unique a pour objectif de dresser un état des lieux des données relatives aux ressources humaines de la collectivité, suivre leur évolution au fil du temps et ainsi évaluer les caractéristiques des postes et la situation des agents, les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes et les mesures mises en œuvre pour lutter contre les discriminations. Ces données se révèlent être un outil précieux pour orienter les stratégies futures en matière de ressources humaines au sein de la Ville.

Les données RSU 2021 et 2022, font apparaître respectivement une évolution significative en matière d’avancement et de promotion des agents (échelon et grade). Au niveau budgétaire, les charges de personnels font apparaitre une hausse de plus de 3 millions d’euros qui s’explique notamment, par la hausse de la valeur du point ou la hausse du smic. Enfin, les données RSU laissent apparaitre une nette augmentation, du nombre de jours/formation de + 1560 jours.

Ainsi, à travers son Plan de Développement des Compétences, la Ville souligne l’importance de la formation continue et souhaite renforcer les compétences techniques, managériales et relationnelles des agents. Un système d’évaluation et de suivi sera mis en place pour assurer l’efficacité et l’adéquation des formations avec les besoins de la collectivité.

Une optimisation des Ressources Humaines a également été établie avec des créations de postes : 18 de catégorie C, 3 de catégorie B et 2 de catégorie A ont été validées lors ce dernier conseil municipal, s’ajoutant aux 20 autres créés lors de celui du mois de novembre.