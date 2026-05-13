TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

FRANCE La sécurité du Louvre a été négligée, déplore le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire

voir plus

CCIR : la chambre consulaire présente au lancement de la foire agricole de Bras-Panon

  • Publié le 13 mai 2026 à 12:51
  • Actualisé le 13 mai 2026 à 13:25
La CCIR présente à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon
La CCIR présente à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon
La CCIR présente à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon
La CCIR présente à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon
La CCIR présente à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon

Le vendredi 8 mai 2026, Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, a participé à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon, en compagnie de plusieurs élus et de nombreuses personnalités locales. Une 46ème édition placée sous le thème "des métiers, une passion". "Au-delà de son caractère festif, la Foire constitue aussi un espace d'échange essentiel autour des grandes transitions du secteur : innovation, modernisation, transmission et développement de nouvelles filières", écrit la collectivité. Nous publions, ci-dessous, le post de la CCIR (Photos : CCIR)

CCIR, Foire de Bras-Panon, Zoom

guest
0 Commentaires