CCIR : la chambre consulaire présente au lancement de la foire agricole de Bras-Panon

Le vendredi 8 mai 2026, Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, a participé à l'inauguration de la foire agricole de Bras-Panon, en compagnie de plusieurs élus et de nombreuses personnalités locales. Une 46ème édition placée sous le thème "des métiers, une passion". "Au-delà de son caractère festif, la Foire constitue aussi un espace d'échange essentiel autour des grandes transitions du secteur : innovation, modernisation, transmission et développement de nouvelles filières", écrit la collectivité. Nous publions, ci-dessous, le post de la CCIR (Photos : CCIR)