La CCIR met la gastronomie créole à l'honneur

À l’occasion du premier sommet et festival International des chefs créoles, le 21 et le 23 mai 2026, plusieurs temps forts sont venus mettre à l’honneur la richesse de la créolité et la volonté collective de faire rayonner la gastronomie des îles. "La gastronomie créole n’est pas seulement une cuisine : c’est notre histoire, notre identité et un levier d’avenir pour La Réunion", souligne la CCIR. Nous publions le communiqué de la CCIR, ci-dessous. (Photos : CCIR)

Nout cuisine, nout l’identité, nout patrimoine. "La gastronomie créole n’est pas seulement une cuisine : c’est notre histoire, notre identité et un levier d’avenir pour La Réunion."

À l’occasion du 1er Sommet & Festival International des Chefs Créoles, plusieurs temps forts sont venus mettre à l’honneur la richesse de notre créolité et la volonté collective de faire rayonner la gastronomie des îles.

Le 21 mai, au Dina Morgabine, M. Auré, directeur du Pôle Formation de la CCIR, a présenté le rôle de la CCIR dans la future formation reconnue par l’État autour de la gastronomie créole.

L’objectif : aller au-delà de la transmission de compétences culinaires, pour également préserver et transmettre l’histoire, les traditions et les savoir-faire qui font la richesse de notre culture réunionnaise.

Le 23 mai, la CCIR, l’Institut International de la Gastronomie Créole (IIGC) et le Rectorat de La Réunion ont signé une lettre d’intention en faveur de la création d’un diplôme d’État dédié à la gastronomie créole, avant une visite des stands et des producteurs présents sur le festival.

Cette initiative marque une étape importante pour la reconnaissance de la cuisine créole comme patrimoine culturel, économique et touristique de notre territoire.

La CCIR salue l’engagement des membres de l’Institut International de la Gastronomie Créole :

Jean-Charles Bertrand, David Banon et Michel Boyer, mobilisés pour structurer et fédérer cette dynamique collective.

Le festival a également mis à l’honneur de grands noms de la gastronomie des îles avec la présence de deux chefs mauriciens, du chef réunionnais Kevin Minatchy, d’un chef malgache ainsi que du chef martiniquais étoilé Marcel Ravin, invité d’honneur de cette première édition.

Comme l’a rappelé le Président de la CCIR, Pierrick ROBERT, cette démarche porte une ambition forte : faire de la gastronomie créole un levier de transmission, de formation, d’attractivité et de rayonnement pour La Réunion et l’ensemble de l’océan Indien.