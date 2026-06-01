Six communes de l’est de La Réunion bénéficieront d’un soutien fiscal exceptionnel après le cyclone Garance

À la suite du passage du cyclone Garance en février 2025 et conformément aux engagements du président de la République le 22 avril 2026, le gouvernement engage un renforcement du dispositif des Zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) au bénéfice de plusieurs communes de l’est de La Réunion, annonce la préfecture ce lundi 1er juin 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le décret 2026-421 du 29 mai 2026 publié au journal officiel du 31 mai 2026, fixe les conditions permettant aux communes de Bras-Panon, la Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie de bénéficier d’un régime fiscal renforcé afin de soutenir durablement la relance économique des territoires les plus fragilisés.

Cette mesure, prévue par l’article 18 de la loi de finances pour 2026, vise à accompagner les entreprises locales confrontées aux conséquences économiques du cyclone et à favoriser l’investissement, l’emploi et l’activité dans les zones les plus touchées.

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- Un dispositif fiscal renforcé pour soutenir les entreprises -

Le régime de zone franche d’activité nouvelle génération permettra aux entreprises éligibles implantées dans les communes concernées de bénéficier :

- d’un abattement de 80 % sur les bénéfices imposables ;

- d’une exonération de 100 % de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

- d’un abattement de 80 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Le décret rend éligibles les communes membres de la Cirest appartenant à un territoire dont le taux de pauvreté dépasse 40 %.

- Un engagement pour la reconstruction et l’économie réunionnaise -

À travers cette mesure, l’État "réaffirme sa volonté d’accompagner concrètement la reconstruction économique de La Réunion et de soutenir les entreprises des territoires les plus exposés aux difficultés sociales et aux conséquences des catastrophes naturelles", indique la préfecture.

Cette mesure constitue un "levier majeur pour encourager l’activité économique, préserver l’emploi local et renforcer l’attractivité des communes de l’est de l’île".

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