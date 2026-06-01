Un début d'hiver austral pas très hivernal à La Réunion

Le mois de juin marque sur le calendrier l'entrée dans la période d'hiver austral (juin-septembre) pour La Réunion. Mais cette année, le temps de ces premiers jours de juin ressemblera presque à un temps d'été avec quelques degrés en moins tout de même. Selon Météo France, les températures seront un peu au-dessus des normales de saison. Des masses d'air plus humides et instables que d'habitude viendront troubler la météo (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À La Réunion, "un flux d'est à nord-est faible à modéré apportera de l'air chaud et relativement humide à partir de ce lundi 1er juin 2026", indique Météo France.

La "présence d'air froid en altitude, contrastant avec cet air plus chaud que la normale près de la surface, rendra la masse d'air instable, ce qui pourrait se traduire par des averses de bonne intensité pour la saison et même un petit risque d'orages", poursuivent les météorologues, ce qui est peu commun début juin.

- Des températures au-dessus des normales de saison -

Les températures maximales sont stationnaires et au-dessus des normales saisonnières.

On attend 28 à 31°C sur le littoral, 23°C à Cilaos et 16 à 18°C au volcan ou au Maïdo ce lundi.

Mardi, les températures maximales restent au-dessus des moyennes de saison d'un à deux degrés, selon les prévisions de Météo France.

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