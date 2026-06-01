Natation : deux podiums et six performances régionales aux Championnats de France U18

Du 25 au 30 mai 2026, à l'Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, vingt nageurs issus de neuf clubs de La Réunion ont représenté l'île aux Championnats de France U18 de natation course. La compétition regroupait 830 participants ( 373 nageuses et 456 nageurs) issus de 245 clubs. Dans ce contexte national et compétitif, la délégation réunionnaise ramène deux podiums et signe six meilleures performances régionales. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Ligue de natation)

Anna Tsia-King-Fung, du club Natation Saint-Denis Réunion, décroche la 3e place du 50 m brasse U15 en 34.05.

Matteo Salombrom, du club Les Dauphins de Saint-Louis, monte sur le podium du 100 m nage libre U15 en 54.05.

Ces résultats récompensent le travail, la régularité et l’investissement des nageurs ainsi que l’accompagnement quotidien de leurs entraîneurs et de leurs clubs respectifs.

- Six meilleures performances régionales en une compétition -

Au-delà des podiums, la délégation réunionnaise a réécrit six repères chronométriques :

- Salomé Dalmayrac : 50 m dos en 31.02 (catégories 14, 15, 16 et 17 ans)

- Mahé Delbos-Rafai : 800 m NL en 8:41.18 (16 ans)

- Anna Tsia-King-Fung : 100 m brasse en 1:14.78 et 50 m brasse en 34.05 (14 ans)

- Maël Gabriel : 50 m dos en 26.43 (17 ans, 18 ans et toutes catégories) et 100 m dos en 58.43 (17 ans)

Ces chronos constituent désormais les nouvelles références régionales dans leurs catégories d’âge respectives.



Ces résultats traduisent le niveau de travail accompli dans les clubs réunionnais et confirment la progression des jeunes nageuses et nageurs réunionnais au niveau national.

La Ligue de natation de La Réunion félicite l'ensemble des clubs et nageurs lors de ces championnats de France U18 : ASEC Saint-Paul, Club Aquatique de la Possession, Natation Saint-Denis Réunion, Les Dauphins de Saint-Louis, CN Panon, Livyatan Aquatic Club Réunion, Cercle des Nageurs de Saint- Joseph, CN Tamponnais et Club des Nageurs de Saint-Leu.