Lancement du Mois du don d’organes et de tissus à La Réunion

Le CHU de La Réunion lance en juin 2026 une nouvelle campagne de sensibilisation au don d’organes et de tissus : "Le Mois du Don d’Organes et de Tissus". Dans la continuité de l’opération Parlons don ! menée en 2024, cette campagne vise un objectif simple et essentiel : inciter chaque Réunionnais à se positionner sur le don d’organes et à en parler à ses proches. (Photo dm/www.imazpress.com)

À La Réunion, les besoins en greffe restent importants, notamment en raison de la forte prévalence des maladies rénales chroniques. En 2025, l’activité de greffe au CHU a poursuivi sa progression avec :

- 94 greffes rénales réalisées 10 greffes cardiaques

- 65 donneurs de cornées

"Malgré cette mobilisation, le taux de refus au don d’organes demeure élevé. Trop souvent, ce refus est lié à une méconnaissance de la volonté du défunt par ses proches", souligne le CHU.

Tout au long du mois de juin, le CHU mènera des actions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire : diffusion de messages de sensibilisation dans les médias ; spots radio et campagne digitale ; stands d’information et rencontres avec les équipes hospitalières, des greffés et des proches de donneurs dans plusieurs établissements et communes de l’île.

- Temps fort : le 22 juin 2026 -

À l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, le CHU de La Réunion inaugurera officiellement son statut d’"hôpital ambassadeur du don d’organes", avec le dévoilement d’un totem dédié.

"Donneur ou non, l’important est de le faire savoir."

