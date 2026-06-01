CCIR : un atelier pratique dédié aux forains et commerçants

Le lundi 15 juin 2026, au campus Roger Roland, la CCI Réunion vous propose un atelier pratique spécialement dédié aux forains et commerçants non sédentaires pour mieux comprendre les dispositifs d’embauche temporaire et recruter en toute sérénité. "L’objectif est de vous aider à mieux recruter, sécuriser vos pratiques et faciliter vos démarches Rh grâce aux solutions existantes", écrit la CCIR. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo d'illustration: Richard Bouhet / www.imazpress.com)

- Au programme -

- Les solutions d’embauche simplifiées proposées par l’Urssaf

- Les bonnes pratiques pour prévenir les risques liés au travail dissimulé

- Des outils concrets pour structurer et développer votre activité

Avec la participation des experts de l’Urssaf et de Mme Monique Rubin, Présidente de la Fédération nationale des marchés de France (intervenante en visioconférence)

- Informations pratiques -

- Campus Roger Rolland – Cci Réunion

- 12 rue Gabriel de Kerveguen – ZI du Chaudron, Sainte-Clotilde

- Lundi 15 mai 2026

L'acccueil des participants se fera dès 14h30.

L'inscription est obligatoire ici, ou à cette adresse [email protected] ou [email protected]. Ou par téléphone au 692 42 95 33 ou au 0692 73 24 09.