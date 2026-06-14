Développement à l’international : la CCIR organise une journée pour tout savoir sur les possibilités de commerces avec le Kenya

La CCI Réunion, opérateur de la Team France Export, invite les chefs d'entreprises Réunionnais à une Journée Pays dédiée au Kenya, un marché stratégique pour les entreprises réunionnaises souhaitant accélérer leur développement à l’international. La conférence débute à 9h dans les locaux de la CCIR à Saint-Denis. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette journée a pour objectifs de comprendre les dynamiques économiques et les opportunités d’affaires avec le Kenya, échanger avec les experts de Business France mais aussi bénéficier de retours d’expérience concrets d’entreprises exportatrices

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Conçue pour détecter de nouvelles perspectives de croissance et développer votre réseau d’affaires en Afrique de l’Est, la journée du mercredi 17 juin 2026 débutera à 9h.

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