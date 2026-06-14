Développement à l’international : la CCIR organise une journée pour tout savoir sur les possibilités de commerces avec le Kenya

La CCI Réunion, opérateur de la Team France Export, invite les chefs d'entreprises Réunionnais à une Journée Pays dédiée au Kenya, un marché stratégique pour les entreprises réunionnaises souhaitant accélérer leur développement à l’international. La conférence débute à 9h dans les locaux de la CCIR à Saint-Denis. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)
Cette journée a pour objectifs de comprendre les dynamiques économiques et les opportunités d’affaires avec le Kenya, échanger avec les experts de Business France mais aussi bénéficier de retours d’expérience concrets d’entreprises exportatrices
Conçue pour détecter de nouvelles perspectives de croissance et développer votre réseau d’affaires en Afrique de l’Est, la journée du mercredi 17 juin 2026 débutera à 9h.
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