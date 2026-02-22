CCIR : le CRITT accompagne les entrepreneurs sur les enjeux techniques enjeux techniques et stratégiques

Ce mercredi 18 mars 2026, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de La Réunion (CRITT) de la CCI Réunion vient à la rencontre des entrepreneurs pour une journée dédiée aux enjeux techniques, stratégiques et opérationnels à l'espace entrepreneuriat et formation du sud à Saint-Pierre. Nous partageons la publication de la CCI Réunion. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Profitez d'un rendez-vous individuels et personnalisés avec les ingénieurs et experts pour avancer contrètement sur - la métrologie : étalonnage, instruments de mesure...

- l'agroalimentaire : développement de nouveaux produits

- la propriété intellectuelle : marques, brevets, dessins et modèles

- qualité, sécurité, environnement, énergie (QSE-ISO)

Une problématique ? Une idée ou un projet ? Venez en parler directement avec les conseillers du CRITT pour un accompagnement sur mesure

Participation gratuite et places limitées

Incrivez-vous ici.