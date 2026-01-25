CCIR : les mardis de la prévention arrivent pour aider les entrepreneurs en difficulté

Avis aux entrepreneurs ayant des retards de paiement, une trésorerie sous pression, des échéances difficiles à honorer. La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), vient en aide en identifiant les signaux faibles et trouver des solutions concrètes par le dispositif "Les mardis de la prévention" dans le nord et le sud. Un programme sera dédié au 1er semestre 2026. Inscrivez-vous. Nous partageons la publication de la CCIR. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'équipe de la CCI Réunion se déplaceront dans les dates suivantes :

À l'espace entrepreneuriat nord :

- Le 3 mars 2026

- Le 5 mai 2026

À l'espace entrepreneuriat sud :

- Le 3 février 2026

- Le 7 avril 2026

- Le 2 juin 2026

Un accompagnement gratuit, confidentiel et assuré par des experts, pour sécuriser et pérenniser votre entreprise.