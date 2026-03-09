CCIR : une matinée entrepreneuriat au féminin

Ce jeudi 5 mars 2026, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a accueilli au siège à Saint-Denis et à la CCI de Saint-Pierre, plusieurs femmes porteuses d’idées, de projets et d’envies d’entreprendre à l’occasion de la matinée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CCIR)

Durant ces deux heures, les participantes ont pu :

- découvrir les solutions d'accompagnement proposées par la CCI Réunion

- faire le point sur les étapes clés de la création d'entreprise

- poser leurs questions pour faire avancer sur leurs projets

- échanger sur les freins que rencontrent souvent les femmes entrepreneures

Mais surtout, cette matinée a été un vrai moment de partage, de rencontres et d'inspiration entre futures entrepreneures et les conseillers de la CCI Réunion.