CCIR : une matinée entrepreneuriat au féminin

Ce jeudi 5 mars 2026, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a accueilli au siège à Saint-Denis et à la CCI de Saint-Pierre, plusieurs femmes porteuses d'idées, de projets et d'envies d'entreprendre à l'occasion de la matinée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Nous publions ci-dessous le communiqué
Durant ces deux heures, les participantes ont pu :
- découvrir les solutions d'accompagnement proposées par la CCI Réunion
- faire le point sur les étapes clés de la création d'entreprise
- poser leurs questions pour faire avancer sur leurs projets
- échanger sur les freins que rencontrent souvent les femmes entrepreneures
Mais surtout, cette matinée a été un vrai moment de partage, de rencontres et d'inspiration entre futures entrepreneures et les conseillers de la CCI Réunion.