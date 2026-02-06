TOUTE L’ACTUALITÉ
Cilaos : dégradation de la qualité de l'eau

  • Publié le 6 février 2026 à 06:14
  • Actualisé le 6 février 2026 à 06:16
Eau du Robinet

La Civis informe ses abonnés de la ville de Cilaos, qu’en raison des dernières intempéries, la qualité de l’eau distribuée est dégradée sur l’ensemble du cirque. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

En conséquence, la Civis recommande :

• de ne pas consommer directement l’eau (pour la boisson, la préparation des aliments...).
• de filtrer l’eau et la faire bouillir pendant 3 minutes avant consommation

Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, lavage, ménage...).

Ces consignes doivent être respectées jusqu'à l'annonce du retour à la normale par la Civis.

