La Civis a adopté son budget 2026 lors de son conseil communautaire

Lors du conseil communautaire du jeudi 16 avril 2026, le budget 2026 d'un montant de 309 940 212, 94 euros, a été adopté avec plus de 84 millions d'euros au service du territoire. "Dans un contexte économique exigeant, ce budget traduit une ligne claire : action, investissement, protection et solidarité", affirme la collectivité. Nous publions le communiqué de la Cinor ci-dessous. (Photos : la Cinor)

Lors de cette séance, le Conseil Communautaire a notamment adopté le budget 2026 d'un montant de 309 940 212, 94 euros. Plus de 84 millions d'euros sont fléchés vers l’investissement, au service direct du territoire. Dans un contexte économique exigeant, ce budget traduit une ligne claire : Action, Investissement, Protection et Solidarité.

Les taux de fisclaité restent inchangés par rapport à 2025: un choix fort qui permet de préserver le pouvoir d’achat tout en maintenant un haut niveau d’investissement.

Aucune hausse pour les ménages; Aucune hausse pour les entreprise.

C’est un choix de responsabilité, dans un contexte déjà difficile pour nos habitants et notre tissu économique.

Notre engagement : agir avec sérieux, sans alourdir la pression fiscale.

