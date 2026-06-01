Civis : une ambition collective au service du territoire

Il y a quelques jours, la Civis a réuni son bureau et ses cadres à l’occasion d’un séminaire structurant consacré à l’avenir de l'intercommunalité et à la transformation de l'action publique. "Ce séminaire marque une étape importante dans la construction du projet d’administration partagé, qui guidera notre action jusqu’en 2030", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de la Civis ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï Yu / www.imazpress.com).

Dans un contexte de transition institutionnelle et de nouveaux défis pour notre territoire, ce temps de travail a permis de partager une vision claire : construire une Civis plus proche des habitants, plus efficace dans son fonctionnement, plus innovante dans ses pratiques, et plus forte dans sa coopération avec les communes.

- Quatre grands axes ont été présentés -

- Un service public plus accessible et plus lisible pour les usagers

- Une organisation qui valorise l’engagement et les parcours des agents

- Une coopération renforcée avec les communes du territoire et le Cias

- Une accélération de la transformation numérique et du travail en mode projet

Ce séminaire marque une étape importante dans la construction du projet d’administration partagé, qui guidera notre action jusqu’en 2030.