CCIR : plus que quelques jours avant la journée de l'entreprenariat féminin

Ce 26 juin 2026, dès 8h30 entrepreneures, dirigeantes et porteuses de projet se retrouveront pour une journée dédiée aux échanges, au développement de leurs activités et aux opportunités de collaboration, à la CCI Réunion. Au programme : une journée rythmée par des échanges, des ateliers concrets, des opportunités de networking et le Challenge des entrepreneures inspirantes. "L’entrepreneuriat féminin est une force qui fait avancer l’économie réunionnaise. C’est tout le sens de la Journée Entreprendre au Féminin 2026 organisée par la CCI Réunion", écrit la collectivité. (Photos : CCIR)
Les inscriptions sont toujours ouvertes ici.