CIVIS : des vacances responsables au bord de l'eau

Quoi de mieux que se prélasser et de se rafraîchir dans un cadre idyllique pendant ces vacances chaudes. La Civis rappelle qu'il est important de profiter tout en respectant l'environnement. Retrouvez les noms des plages du sud de l'île ci-dessous. Il s'agit d'un partage d'une publication de la Civis. (Photo : Civis)

Dans le sud, découvrez ces 5 plages avec chacune son charme et ses aménagements :

- Le centre-ville avec sa baignade surveillée, ses samoussas et son jardin

- La Ravine Blanche avec son terrain de beach, son boulodrome et ses filaos

- Terre Sainte avec son authenticité et son phare

- Grand-Bois avec son terrain Padoc et ses jeux d'eau

- La gendarmerie (Deux caps pour les anciens) avec ses snacks et ses kite surfers

Pour votre bien et celui de la planète, veillez à respecter ces consignes:

- Respectons la nature

- Ne laissons aucune trace

- Baignons nous en toute sécurité