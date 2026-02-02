Civis : réduisez votre empreinte carbone en compostant vos déchets organiques à la maison

Pour un compostage maison réussi, il faut choisir un emplacement approprié dans votre jardin ou opter pour un composteur d'appartement. Ajouter une variété de matières organiques comme les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, les sachets de thé... Il est important de mélanger les déchets régulièrement pour favoriser la décomposition. Enfin, utilisez du compost mûr comme engrais naturel pour vos plantes et votre jardin. Nous partageons la publication de la Civis. (Photo : sly/www.imazpress.com)