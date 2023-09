Conseil régional : une trentaine de rapports votés en commission permanente

Ce vendredi 8 septembre 2023 se tenait la commission permanente du conseil régional sous la présidence de Patrick Lebreton,1er vice-Président. Une trentaine de rapports ont été examinés et votés. Nous publions ci-dessous le communiqué (photo : sly/www.imazpress.com)

- Pour le développement humain -

Ateliers et chantiers d'insertion

L'appellation "Ateliers et Chantiers d'Insertion" (ACI) a été créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ce dispositif est conventionné par l’État (représenté par la DEETS) et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif (association ou Entreprise d'Insertion en statut associatif) ou de droit public (un CCAS, un CIAS, une commune ou un établissement de coopération intercommunale...).

Ces ACI permettent la remobilisation vers l'emploi, l’acquisition des savoirs-faire et savoirs-être, en vue de développer leur employabilité, à travers une formation – préqualifiante voire qualifiante - et un encadrement technique dans des situations de travail concrètes ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel.

La Région Réunion s’étant fixée comme priorité l’emploi et l’amélioration du pouvoir d’achat, les ACI, lui offrent la possibilité d’allier le développement d’une activité économique au soutien à l’emploi et à l’insertion. C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à plusieurs ACI, pour un engagement financier total de 245 000 euros :

• association ADESIR - 30 000 euros pour l’ACI "Exploitation et transformation de bambou" à Ste-Marie

• association ADESIR - 30 000 euros pour l’ACI "Terre et Partage Femmes Habitantes des Hauts" à Ste-Marie

• association AGIDESU - 30 000 euros pour l’ACI "Agriculture pédagogique et biologique" au Port

• association APEJ - 30 000 euros pour l’ACI "Mont-Vert" à Saint-Pierre

• association APEJ - 30 000 euros pour son ACI "Transformation Solidaire" à Saint-Pierre

• association APEJ - 30 000 euros pour son ACI "Miel en l’Air" à Saint-Denis

• association An Gren Kouler - 20 000 euros pour l’ACI "Ban Zardin La Vi" au Port

• association An Gren Kouler - 15 000 euros pour l’ACI "Portes Pays de Mafate" à La Possession

• association ADASE - 30 000 euros pour l’ACI "Valorisation du bois de Cryptoméria : Production de palettes sciure et copeaux de bois" à Petite Île.

- Pour le développement économique -

Souveraineté alimentaire

La commission permanente a examiné le Plan régional de souveraineté alimentaire de l’État pour La Réunion présenté par la Préfecture.

Ce Plan de souveraineté alimentaire de l’État définit les perspectives de production agricole locale à l’horizon 2030, ainsi que 6 axes stratégiques d’actions partenariales :

• Promouvoir un modèle agricole résilient et circulaire

• Pallier les difficultés de recrutement de la filière agricole

• Préserver le foncier et reconquérir les friches

• Consolider la structuration des filières agricoles

• Construire un modèle phytosanitaire efficace et durable

• Les enjeux vétérinaires : assainir et prévenir

Le document, enrichi des contributions de la Région, a été validé par la commission permanente.

Par ailleurs, la collectivité régionale a souhaité interpeller le Gouvernement en vue d’une mobilisation de la solidarité nationale pour la prise en charge de la hausse des coûts des importations indispensables à la production locale, au travers le déplafonnement du montant des aides du Régime Spécifique de Compensation, afin de permettre le financement pérenne et intégral de cette mesure par l’État.

Tourisme

La commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de subventions d’associations et d’organismes du secteur touristique pour le financement de leurs programmes d'actions et d'investissements, pour l'année 2023 :

• Office de Tourisme Intercommunal Destination Sud Réunion - 370 000 euros

• Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest – 365 000 euros

Prim'Export

Au titre de la Prim’Export, et pour un engagement financier qui s’élève à 35 291 euros, la commission permanente a attribué plusieurs subventions :

• SAS Reuniwatt - 15 000 euros pour sa participation au Salon Meteorological technical world expo (MTWE) à Genève en Suisse

• SARL Papang Films - 5 832 euros pour la distribution du long-métrage "Sitabaomba", au national et en Europe

• SASU Gao Shan Pictures - 14 458 euros pour sa participation au Festival et au Marché International du Film d’animation d’Annecy

Compensation des surcoûts de transports

Au titre du FEDER et de la compensation des surcoûts de transports, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions européennes :

Volet extrants

• SAS Réunion Valorisation Environnement (RVE) - 39 301 euros de subvention FEDER

Volet intrants

• SAS GTOI - 305 326 euros de subvention FEDER

• SAS Société Bourbonnaise Industrielle d’Enrobés - 126 449 euros de subvention FEDER

Zones d'activités économique

La commission permanente s’est vue présenter l’étude portant sur l’"Actualisation des coûts des Zones d’Activités Économique", qui serait confiée à l’AGORAH pour sa réalisation.

Au titre du régime d'aides SA/61207 de la mesure 1-3-19, la Région a l'obligation de suivre l'évolution des différents loyers de référence pratiqués dans les zones d'activités accompagnées par le FEDER et de vérifier que les prix moyens constatés sur les sites métropolitains ne subissent pas une évolution significative par rapport aux prix pratiqués sur le marché réunionnais. Aussi, il convient de produire des éléments probants pour justifier d’une prolongation du dispositif dont l’objectif final vise à le rendre plus attractif tant pour les aménageurs que pour les locataires et à baisser le coût de l’immobilier. Le montant de cette étude est estimé à 22 987 euros.

BTP

La commission permanente a voté une subvention de fonctionnement de 35 000 euros pour le programme d’activités 2023 de la Cellule Économique du BTP de La Réunion (CERBTP).

- Pour l'aménagement du territoire et un développement durable -

Soutien aux communes

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions européennes :

• commune de Saint-André - 4 952 440 euros pour cofinancer le projet de réhabilitation du complexe de Mille Roches

• commune de Saint-André - 4 847 806 euros pour cofinancer le projet de réhabilitation de 11 écoles communales

• commune de Saint-André - 744 543 euros pour cofinancer le projet de réhabilitation de l’école primaire Marius Teza

Qualité de l'air

La commission permanente a répondu favorablement à la demande d’aide financière de l’association de surveillance de la qualité de l’air de La Réunion (ATMO Réunion) relative à son programme d’actions 2023. La Région était sollicitée à hauteur de 36 204 euros au titre de l’année 2023, pour un montant global du projet équipement de 83 956 euros.

Réseau routier

La commission permanente a validé la désaffectation partielle de l’Autorisation de Programme prévue pour l’opération de "Sécurisation de la partie basse de la RN5 – Route de Cilaos – Secteur Les Aloès / Îlet Furcy", suite à une modification du projet initial. Elle a également voté la mise en place d’autorisations de programme sur d’autres opérations de mise en sécurité du réseau routier sous compétence Régionale, selon la répartition suivante :

• Opération n° 20D17385, Programme de renforcement de chaussées : + 19 000 000 €

• Opération de sécurisation de bandes cyclables au niveau du Cap La Houssaye : + 1 000 000 €

• Opération de sécurisation de cheminements piétons et cycles RN5 Cilaos : + 20 000 000 €

• Future opération de sécurisation des cheminements piétons et cycles de la RN2 – Commune de Saint-Joseph – sections Langevin et Vincendo : 10 000 000 €

Gestion des risques naturels

La commission permanente a validé la participation de la Région aux 3e assises Régionales des Risques Naturels qui se dérouleront à La Réunion les 12 et 13 Octobre 2023. Les élus régionaux ont souhaité que la dimension "adaptation au changement climatique" soit pleinement prise en compte dans ces travaux.

Le montant de la participation de la Région s’élève à 70 388 euros comprenant la mise à disposition du MOCA et l’engagement d’un montant de 30 000 euros pour la prise en charge des frais de déplacement et l’hébergement des intervenants extérieurs.

Risques cycloniques

La Région Réunion était sollicitée par la Préfecture pour émettre un avis sur le projet de décret relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la construction de bâtiments neufs dans les territoires exposés à ce risque.

Ce projet décret fixe les modalités d’application de l’article L. 132-3 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du Code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées aux bâtiments neufs exposés à un risque de vents cycloniques.

La commission permanente a pris acte de ce projet de décret.

Transports en commun

La commission permanente a examiné et validé la convention d’occupation et de desserte de la gare routière de Saint-Louis entre la CIVIS et la Région Réunion. La gare routière de Saint-Louis accueille deux réseaux de transport en commun : "le réseau Car Jaune" de la Région et le "réseau Alternéo" de la CIVIS. La gare étant une propriété de la CIVIS, il convenait d’acter ce fonctionnement par voie de convention. Cette convention fixe les conditions de mise à disposition de la gare routière de Saint-Louis à la Région Réunion, moyennant le versement par la collectivité régionale d’une redevance annuelle de 5000 euros à la CIVIS.

Transition énergétique

La commission permanente a voté l’adhésion de la Région Réunion à l’association Témergie dont elle est membre fondateur, avec un montant de cotisation annuelle de 12 000 euros. L’association Témergie a pour objet le développement économique par une meilleure coordination entre les acteurs de la Recherche et Développement et les acteurs industriels dans les domaines suivants :

• la maîtrise de l’énergie appliquée aux bâtiments dans leur conception et leur construction, et aux transports,

• la production d’énergie à partir des énergies renouvelables,

• le stockage de l’énergie notamment par le biais de l’hydrogène,

• la mobilité électrique

Patrimoine

La commission permanente a répondu favorablement à la demande du Conservatoire du Littoral portant sur la modification du plan de financement initial du projet de restauration des salines de la Pointe au Sel à Saint-Leu. Au terme de l’instruction, un financement FEDER complémentaire de 31 347 euros a été proposé portant la subvention totale FEDER à 322 052 euros et un financement complémentaire de 4 478 euros au titre de la CPN Région a été acté portant la subvention totale à 46 007 euros.

Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

La commission permanente s’est vue présenter le projet de décret modifiant la composition des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Ce décret propose de rajouter 4 membres votants à la commission, soit 1 membre supplémentaire par collège. L’analyse indique que ce projet permet d’équilibrer la représentation de la DAAF et de la DEAL ; de garantir une meilleure représentation des collectivités locales en intégrant un second Maire, désigné par l’Association des Maires ; de représenter le secteur forestier au même titre que les représentants du monde agricole, afin de ne pas omettre les possibilités de développement et de renforcement de la filière lors de l’analyse des projets ; d’équilibrer la représentation des associations de protection environnementale au même titre que les autres types d’acteurs.

La commission permanente a pris acte de ce projet de décret et reprend les observations de la commission Aménagement, Développement Durable et Transition Écologique du 5 septembre 2023, qui propose que le collège des représentants du monde agricole soit élargi afin de permettre également aux syndicats agricoles d’avoir un membre au sein de la CDPENAF. Cette même commission s’était par ailleurs interrogée sur le fonctionnement de la CDPENAF, notamment lors de l’examen de dossiers portant sur des projets de carrières, ou encore sur la place prépondérante des services de l’État au sein de cette commission. Elle a proposé qu’un travail d’analyse soit mené afin d’identifier dans chaque commission ad hoc du territoire la répartition des membres votants et que soit interrogé, à ce titre, le rôle des services de l’État dans l’application et le respect du principe de subsidiarité.

Semaine européenne du développement durable

La commission permanente a acté la mise en oeuvre d’actions dans le cadre de l’édition 2023 de la Semaine Européenne du Développement Durable et validé le budget prévisionnel correspondant qui s’élève à 9 910 euros.

SPL Horizon Réunion

La commission permanente a validé un groupe de huit missions qu’il était proposé de confier à la SPL Horizon Réunion, au titre de l’année 2023. Pour rappel quatre missions ont déjà fait, cette année, l’objet d’un rapport en faveur de la SPL Horizon Réunion (Chèque Photovoltaïque, Ecosolidaire, Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique, Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie).

Le budget à engager correspondant aux huit missions proposées (Gouvernance de l’Énergie, Sensibilisation Energ’Ile, Observatoire Réunionnais de l’Énergie, Exploitation des centrales photovoltaïques de la Région, Filière biomasse, Filières énergies marines, Géothermie, Plan Hydrogène de La Réunion) s’élève à 730 029 euros dont 455 000 euros en investissement et 275 029 euros en fonctionnement.